四大鄰避設施 依法發放回饋金

殯儀館、焚化廠、山豬窟、污水廠 各訂自治條例

台北市政府針對四大「鄰避設施」個別訂定地方自治條例，並依法在相關地區發放回饋金，包含民政局殯葬處負責的殯儀館、環保局轄下三座垃圾焚化廠、山豬窟掩埋場以及工務局衛工處管理的二座污水處理廠。

殯儀館回饋金以區為原則，輔以同心圓，如過往第一殯儀館所在之中山區，以及現在第二殯儀館（又稱懷愛館）之大安區以及相鄰的文山區興泰里、興旺里、興昌里，以及信義區黎忠里、黎平里、黎安里。金額依照殯儀館前一會計年度，館內實際收入之十％提列，每年總共發放近三千萬元給里辦公室，今年回饋金為三千八百三十七萬元。

而位於木柵、內湖與北投的垃圾焚化廠則是直接回饋文山、內湖、士林以及北投行政區，再分發給各里辦公室運用。回饋金額計算，每焚化處理一公噸垃圾提列兩百元；售電及代處理垃圾收入回饋，每焚化處理一公噸垃圾提列一百元，每年回饋金約二．四億元。

山豬窟掩埋場是將回饋金發放給當地區、當地里以及鄰近里，如南港區公所、舊莊、中研及九如里，直接交由區公所與里辦公室使用。每年編列回饋補助費額度共一千五百萬元。

位於迪化與內湖的污水處理廠，以處理廠地形沿周界等距離輻射擴張，分三種回饋區等級，第一回饋區獲得分配地方經費五十％、第二回饋區卅％以及當地行政區公所廿％，兩廠每年回饋金總共約四千九百萬元。

以上回饋經費交給里辦或區公所後，多用來辦理節慶活動、環境整潔經費、設備更新或頒布獎助學金等，定期皆有使用規劃與經費執行情況，刊登於台北市政府官網。

