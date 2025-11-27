二殯回饋金 擴大補助範圍無共識

多名議員認為 以行車速率下降作為擴大回饋依據難以服眾

中山區第一殯儀館去年拆除，全市殯葬服務量能移轉至大安區懷愛館（舊稱第二殯儀館），回饋金也從去年的二九四五萬元，增加三成、達三八三七萬元。台北市殯葬管理處擬修正「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」，擴大回饋金發放範圍，從現行的大安、信義、文山區共五十九里，新增信義、文山區五里。此案昨二度在市議會法規委員會討論，但多名議員認為以行車速率下降作為擴大回饋依據難以服眾，更擔心出現經費排擠效應，原回饋里金額會下降，故無共識，下次續審。

服務量能增 今年回饋金達3837萬

殯葬處副處長陳智豪回應，分析一殯拆除前後懷愛館交通影響，發現周邊圓環、六張犁、辛亥路及復興南路口等地，速率顯著下降，因此新增回饋區域；另經評估，隨著收入增加，回饋金額也提高，原回饋區域錢不會變少，反而微增，不至於增加二百公尺範圍，就產生排擠效應，允諾持續溝通。

新增發放5個里 分配金額將降低

殯葬處指出，二〇〇四年訂定的「台北市立殯儀館回饋地方自治條例」，明文規定回饋地方經費應按殯儀館前一會計年度收入的十％提列，二殯原回饋範圍以懷愛館為中心點，向周圍半徑一公里區域輻射擴散，包括大安區全區五十三里，文山區興泰里、興旺里、興昌里，以及信義區黎忠里、黎平里、黎安里，館址所在里（學府里）分配廿％，其餘八十％則依殯儀館營運所造成的實際影響情形分配。一殯去年四月底停止營運，二殯治喪服務量能大增，今年回饋金成長至三八三七萬元，漲幅約三成，市府也修法將回饋範圍從懷愛館所在的大安區及周邊半徑一公里內，擴大同心圓至一．二公里，換算下來將增文山區興邦里、萬盛里和信義區黎順里、雙和里、惠安里共五個里。

議員林亮君認為，殯葬處以交通受影響為由，擴大回饋金發放範圍，卻未說明一殯拆除後，懷愛館周邊行車時間增加多少，同時也應提供各里修法前、後回饋金數據變化，並說明擴大回饋範圍後是否影響原有里的發放金額。

議員顏若芳也表示，基隆路、辛亥路本來就塞，車速也慢，行車速率下降不足以成為擴大回饋的依據。議員詹為元提到，信義區里民反映，大安區部分離懷愛館較遠的里都有回饋金可領，為何信義區接近二殯的里拿不到，很不公平。

第一召集人、議員吳世正直言，同心圓範圍不論怎麼畫，都會有爭議，交通指標只是參考，民政局應評估衡量各里訴求是否合理，以及社會能否接受政府提案。

