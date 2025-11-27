化粧品含禁用色素延燒 衛福部：蘇丹4號納入後市場檢驗

嘉義縣衛生局稽查下游化粧品公司，嚴防含蘇丹紅4號化粧品流入市面。（嘉義縣衛生局提供）

國內化粧品禁用色素「蘇丹四號」危機持續延燒。衛福部長石崇良說，這起事件已移送檢調偵辦，未來會將蘇丹四號納入後市場檢驗項目；食藥署長姜至剛則表示，會研議高風險化粧品品項進口管理措施精進作為，食藥署也會在兩週內，說明亦鴻企業公司今年二月至十月間，進口多少紅色複方原料。

2週內說明「亦鴻」紅色複方原料進口量

新加坡公司生產、由原料進口商「亦鴻企業公司」輸入的化粧品原料「紅色複方」中，遭檢出高濃度蘇丹四號，計十二家業者買到問題原料、廿項商品受影響，食藥署除要求下游業者十四日內下架回收相關品項，也向關務署調閱涉案新加坡公司相關輸入報關資料，確認有無其他上游業者買到問題原料。

請繼續往下閱讀...

石崇良說，食藥署對亦鴻企業公司處五百萬元的最高罰鍰外，也將全案移送檢調偵辦。

石崇良也表示，衛福部持續執行後市場查驗措施，歷年來已化驗數千件，檢驗項目包括重金屬、微生物、禁用化學品等，未來一段時間會將蘇丹四號等列入檢驗項目中。

立委王育敏怒批，衛福部去年七月起放寬化粧品管制，改採「登錄制」，制度上的轉變可能是破口。

立委劉建國則質疑，食藥署檢驗發現有問題的原料批號中，第二、第三批之間間隔長達八個月，衛福部應釐清亦鴻企業公司在這段「空窗期」又進口多少原料。姜至剛承諾，兩週內說明亦鴻企業公司二月至十月期間進口多少數量的「紅色複方」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法