    首頁 > 生活

    原民獵捕除罪化 獵殺4隻黑熊判無罪

    2025/11/27 05:30 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣霧台鄉大武村查獲保育類台灣黑熊遭獵殺，震驚社會。（資料照）

    屏東縣霧台鄉大武村查獲保育類台灣黑熊遭獵殺，震驚社會。（資料照）

    三年前在屏東縣霧台鄉大武村查獲四隻保育類台灣黑熊遭獵殺，嫌疑人還以機車載熊屍三貼嬉鬧拍攝影片，震驚社會。屏東地檢署以違反野生動物保育法起訴九人，但因野保法已在今年修正，原住民獵捕除罪化，屏東地方法院昨天判決皆無罪。原住民立委伍麗華說，感謝尊重原住民狩獵傳統，還給部落尊重及清白。

    機車載熊屍嬉鬧PO網 震驚社會

    屏東地檢署在二〇二二年於屏東縣霧台鄉大武村民宅搜索，在冰箱中起獲保育類野生動物台灣黑熊及台灣野山羊屍體各一具、台灣水鹿腳十四支、水鹿頭標本一只，查出在三年內共有四隻台灣黑熊遭獵殺，依野生動物保育法違法獵捕、宰殺保育類野生動物等罪對被告九人提起公訴。

    顏姓兄弟射殺台灣黑熊後，將熊屍抬上其所騎乘的普通重型機車「三貼」沿路嬉鬧，還以手機錄影上傳到網路並將熊屍冰存在冰櫃內，引發社會嘩然。

    原民立委感謝法院尊重傳統

    屏東地方法院昨天判決九人無罪，說明因野保法對原住民獵捕排除刑法，九人皆為原住民，因此判處無罪，行政罰的部分則由主管機關議處，僅對顏姓原住民冒名頂替判拘役十天。

    伍麗華表示，獵捕野生動物是原住民的傳統，大法官已釋憲，最高法院判決原住民王光祿獵山羌無罪，野保法也在今年修正通過，尊重原住民狩獵傳統，不以刑法改以行政罰來處罰，該起件事件後農業部積極輔導部落，成立「黑熊巡守隊」保育黑熊，讓法律與部落傳統能夠融合。縣長周春米則表明，尊重法院的判決。

    涉及該案的大武村長麥庸正說，獵捕野生動物是原住民的傳統，事件之後，讓原住民對保育更加重視，並在林保署協助下投入保育行列。

    圖 圖
    圖 圖
