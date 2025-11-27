台鐵員工今年遭暴力攻擊14起 立委提案修法最重罰30萬／致重傷、死亡刑度更高 鐵道機構未確保安全也要罰

台鐵新左營站6月1日發生乘客不滿車廂溫度，辱罵列車長事件。（資料照，記者王榮祥攝）

台鐵今年發生十四起員工遭到暴力攻擊事件，立委提出鐵路法修正草案，強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨礙鐵路從業人員執勤，處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金，重傷、致死刑度更高。鐵路機構應採取必要措施確保人員安全，否則可處三萬元以上、三十萬元以下罰鍰。

台鐵暴力攻擊事件，二〇二二、二〇二三年各有兩件、二〇二四年七件，今年截至十一月二十五日已累計十四件，發生比例大增，最近一起是瑞芳站有旅客咆哮並攻擊站務人員，被壓制時還威脅「我要殺了你」。

藍白立委昨在立院交通委員會提案修法，包括鐵路法修正五十六之四條、增訂六十七之三、六十八之四條。

民眾黨明列鐵路機構應採取必要措施，確保從業人員執行業務時的安全，若無或未有效訓練及管理人員，使其具備作業安全、維安應變等輔助技能，處三萬元以上、卅萬元以下罰鍰。限期未改善按次連續處罰。

若以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨礙鐵路從業人員執行業務，民眾黨主張處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金；因而致人員重傷者處三年以上、十年以下有期徒刑；致死者處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

國民黨則主張處一年以上、五年以下有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金；致重傷者處五年以上、十年以下有期徒刑；致死者處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

交通部鐵道局長楊正君表示，修法有助提升值勤安全，交通部原則支持，不過立委提案有兩種不同刑度，交通部建議可比照醫療法，採三年以下有期徒刑、卅萬元以下罰金。

除修法增訂施暴者刑事責任，藍委洪孟楷認為，台鐵應加強盤點各站人力及警方聯繫，尤其偏遠車站。民眾黨委林國成提出小站也要請保全。

鐵路警察員額九一〇名，實際人力目前約七二六人。綠委李昆澤表示，鐵路警察量能不足，台鐵應增設保全。綠委徐富癸指出，地區警察勤務繁重，支援鐵路案件力有未逮。

台鐵公司總經理馮輝昇說明，平交道、台北、高雄車站已排保全，現正對特等站、一等站車站盤點人力，一個月內完成檢討。

2025年台鐵人員受外部不法侵害事件

