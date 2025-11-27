消滅「直美」 特管法修法達成2共識／2019年後畢業醫學生一律要經過PGY、強化醫美管理

衛福部預告修法，將強化醫美管理、二〇一九年後畢業的醫學生一律要經過兩年一般醫學訓練計畫PGY。示意圖。（擷取自shutterstock）

衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，要消滅醫界「直美」風潮，卻引起醫界正反論戰，衛福部醫事司昨日邀集四十個醫界團體討論。醫事司長劉越萍說，會議取得兩點共識，包括強化醫美管理、二〇一九年後畢業的醫學生一律要經過PGY，其他爭議細節下週三再議。

衛福部自二〇〇三年七月正式公告實施「畢業後一般醫學訓練計畫（PGY）」，歷經多次修正，二〇一九年起改為二年期PGY，但卻出現有年輕醫師未完成PGY訓練，就直接投入醫美服務，被稱為「直美潮」。

衛福部於十四日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文草案，希望消滅直美風潮、風險分級管理，並要求高風險的醫美手術執行院所參與評鑑，相關修法力拚明年元旦上路。

然而，修法內容引起醫界內戰，形體美容外科醫學會、醫師公會全聯會等擔憂，這次修法恐直接衝擊大量從業人員，全聯會更表態反對將診所納入評鑑；台灣醫院協會等四大醫界團體與台灣年輕病友協會等，則力挺修法。

「愛美是人的天性，這無可厚非，但民眾不該為此罔送生命！」衛福部長石崇良強調，六年醫學系加上兩年PGY是一套完整的醫師基礎訓練搭配，如今發現有缺漏要補，用強制性方式也應該要執行，考量相關修法帶來的公益大於私益，會採取過渡期方式處理信賴保護原則，修法還是朝向明年元旦上路努力。

為釐清修法相關問題，醫事司昨日下午四時邀集四十個團體共同討論。劉越萍表示，歷經近三小時的會議討論，得出兩點結論，其一為在病人安全前提下，加強美容醫學管理，醫界樂觀其成，但配套措施需再溝通；其二為「直美」關門，原則上二〇一九年後畢業的醫學生，都要完成PGY才能從事醫美服務，若目前已在業界工作，則要補完PGY訓練。

劉越萍說，會議過程中，醫事司向與會團體說明法規文字表達不清之處，氣氛相對融洽，相關配套措施各團體有不滿意之處，如醫美機構評鑑、認證等，可以在後續拿出自己的版本，讓社會大眾公評，務必讓民眾覺得美容醫學是管理有序的，醫事司也規劃在下週三再度召開會議。

