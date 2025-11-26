為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台62線延伸宜蘭 政院核定可行性評估

    2025/11/26 05:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    台62線延伸宜蘭初步規劃路線

    台62線延伸宜蘭初步規劃路線

    瑞濱到礁溪 長45公里 紓解雪隧壅塞 台北到宜蘭不到1小時

    交通部規劃台六十二線瑞濱延伸宜蘭案，完工後台北到宜蘭行車時間不到一小時，可望作為國道五號替代道路，紓解雪隧壅塞車潮，行政院政務委員陳金德昨在臉書公布，行政院已核定可行性評估。宜蘭縣政府回應，感謝中央聽見宜蘭人的心聲。

    總經費1845億 預計工期11年

    陳金德指出，行政院已核定台六十二線瑞濱延伸宜蘭的可行性評估，全長約四十五公里，總經費一千八百四十五億元，從新北市瑞芳銜接國道一號及國道五號礁溪路段，補上宜蘭多年來最缺的快速路廊。

    陳金德說，台六十二延伸宜蘭案，可提升通行安全、改善貨運效率、強化國五替代功能，為宜蘭建立更穩定的交通骨幹，這項計畫依程序進入環評及後續規劃設計，會請交通部、工程會與宜蘭地方充分溝通，包含各鄉鎮市與地主，確保需求被具體理解。

    此外，陳金德認為，此案設計不能只追求速度，更要兼顧永續，未來會持續督促進度，與各部會協力，讓這項關鍵工程早日開工、如期完工，開工後預計十一年完工。

    行政院顧問林國漳說，台六十二線延伸宜蘭案，除了建構更完整交通骨架，也打破產業運輸瓶頸、分流雪隧塞車，目前規劃終點在礁溪，但礁溪市區交通壅塞，他將偕同立委陳俊宇向交通部反映，建請慎選銜接地點，降低可能的衝擊，讓這條路改善宜蘭人的交通，而不是帶來新壓力。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛表示，感謝中央聽見宜蘭人心聲，重視宜蘭長期的交通瓶頸，期盼加速後續作業，早日實現地方多年盼望的第二條聯外快速道路。

