北投影視音歷史建物區 有團隊願進駐

台北市議會教育委員會昨至北投影視音園區市政考察。圖為兩棟歷史建物製片廠（左）、錄音室（右）。（記者甘孟霖攝）

台北市北投影視音園區BOT招商案六度流標，台北市文化局改變招商策略，先將歷史建物區採ROT方式招商，文化局長蔡詩萍昨表示，已有具國際知名度的台灣團隊有進駐意願，順利的話，明年二、三月可簽約進駐。其餘區域採BOT，影視音產業占比規定將從七十％降至五十％，目前正進行都市計畫變更。

明年2、3月可望簽約

台北市議會教育委員會昨考察北投影視音園區，蔡詩萍說明園區規劃，指出包含製片場、錄音室在內的歷史建物區去年已完成修復工程，規劃委外重建營運（ROT）卅年，已有知名團隊表達意願；預計十二月招商，明年一月評審，二、三月可望簽約進駐。其餘區域將採BOT，正進行都市計畫變更，預計明年下半年完成變更流程。

請繼續往下閱讀...

議員陳重文提醒，過去富邦人壽取得晶泉丰旅地上權，議會要求部分設施回饋、保障一定比例在地居民就業機會、使用在地食材等，希望北投影視音招商也要比照此回饋精神。

議員張斯綱說，國外有採低密度建築，以專題圖書館做影視文化，二樓做錄音室，開放給較沒有資源的青年創作者或提供給學校社團發表等，這也是影視音園區可以思考的方向。

蔡詩萍說明，園區最大困境就是當時撥用指定影視音用途，因此現在要想辦法降低比例，不過，影視音概念廣，如電影院也可算是影視音產業，相關的業者都有機會進駐。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法