中正橋設光雕 議員批景觀橋3成7損壞

歷史建築「川端橋」（綠色處）明年七月完工。（新工處提供）

主橋將配合節日變換燈光顏色 張斯綱指市府應編列維護預算

橫跨台北市、新北市的中正橋改建，主橋在去年完工通車，目前進行歷史建築「川端橋」保存再利用工程，台北市新建工程處昨指出，將在主橋打造配合四季與特殊節日變換燈光顏色的夜間光雕投影；不過，議員張斯綱曾質疑，北市廿四座有景觀燈的橋梁，三成七燈飾損壞不亮，甚至有長達五年不亮形同報廢的情況，擔心中正橋步後塵，公園處表示，會檢討並調整後續管理策略。

歷史建築「川端橋」進行保存再利用

台北市議會工務委員會昨安排議員考察中正橋川端橋工程；新工處簡報指出，中正橋因防洪及耐震能力不足，二〇一九年起改建，主橋去年完工通車，目前進行「川端橋」保存再利用工程，斥資四千萬元，預計明年七月完工，開放供人行及自行車牽引使用，淨寬約五．二公尺，與主橋人行道相接，也可銜接至兩岸高灘地自行車道。

主橋規劃夜間光雕投影 隨四季變換

新工處指出，主橋將規劃夜間光雕投影，運用全彩節能LED燈具，重新詮釋日治時期「網溪泛月」的意象，並隨春夏秋冬變換燈光顏色，黃綠色代表春暖花開、海風徐徐的藍白色、落葉紛飛的黃橘色，以及寒風冷冽的藍色系，春節、情人節、中秋節和耶誕節也會更換新裝，橋身搭配多色濾鏡的圖案燈片投影，營造翩翩飛舞的感覺。

社子大橋光雕5年未維修 形同報廢

之前曾關切過橋梁景觀燈毀損的議員張斯綱昨受訪，擔心中正橋重蹈覆轍；他表示，全市廿四座有景觀燈的橋梁中，十三座正常運作，包含中正橋在內共兩座未完成，其他九座在二〇二〇年至二〇二五年間，陸續出現控制系統故障、傳輸線路損壞等情形，橋梁景觀燈「從政績光環走向長期荒廢！」

張斯綱舉連接北投、士林的社子大橋為例說，二〇一三年啟用時，市府以「夜間光雕美不勝收」大肆宣傳，但自二〇二〇年主機控制系統故障後，控制器、訊號分配器與電源供應器等關鍵零件相繼損壞，燈光功能全面失效，至今五年未見任何維修預算或實際作為，形同報廢。他認為，市府應在建設階段同步編列長期維護預算，避免剪綵後就不管。

公園處︰9座橋梁施工中或排定修復

公園處表示，九座待修繕的橋梁，彩虹橋、一壽橋、萬壽橋施工中，工期至明年一月底；社子大橋、麥帥一橋、麥帥二橋、道南橋排定明年修復；長壽橋已通知保固廠商修繕，二〇二七年設計施作洲美橋，對於中正橋的部分，後續會一併檢討並調整管理策略。

台北市中正橋改建完工通車，新工處將在主橋打造配合四季與特殊節日變換燈光顏色的夜間光雕投影。（新工處提供）

