竹縣橫山鄉 連3天普發現金5千

橫山鄉發放普發現金的工作人員，仔細清點紅包袋內的金額，讓鄉親確認。（記者黃美珠攝）

繼中央全民普發一萬元現金後，新竹縣橫山鄉公所昨天起也連三天普發全鄉民每人五千元的生活補助金，首站就在內灣村，早上約有九百人可領得，下午在橫山村分三點發放，再發出四千多份，橫山警分局也到場維安並提高周邊見警率以護鈔。今天（廿六日）早上在大肚、田寮兩村發放，下午在力行和沙坑村普發，明天最後一天在新興村發放。

國民黨籍鄉長張志弘說，這次預算六〇四〇萬是靠歲計盈餘，經代表會通過追加編列，以因應美國關稅和匯率調整對鄉親的衝擊而推動的橫山鄉專屬福利，約有一萬兩千人受惠。只要是今年八月四日以前設籍在橫山的鄉民，包含這一天以前出生且辦好戶口登記的新生兒也能領到。

鄉內場館 每年帶來近2000萬自主財源

他說，橫山鄉庫有近四億七千萬存款，公所又有內灣商圈的停車場、內灣圓樓人文客家餐廳、大山背客家人文生態館，每年帶來近兩千萬自主財源，所以這次普發現金五千元完全不用舉債，也不會拖垮橫山財政。

未領到民眾 可在12/2前到民政課辦理

這次發放的對象是今年八月四日之前就設籍橫山，且到發放日為止沒有遷出的人。公所昨起三天派員到各村投開票所辦理發放。符合領取資格卻錯過的鄉民，則可在十二月二日下午五點之前，攜帶相關證件到公所民政課辦理。

張志弘在二〇二一年間首開新竹縣鄉鎮市先例，成為第一個因應COVID-19疫情對全鄉每人發出一千元防疫紓困金的鄉鎮，隔年又修訂相關發放條例且由代表會通過預算，加碼再發每人兩千元防疫紓困金。他又用此原因追加今年預算，普發鄉民每人現金五千元作為生活補助金。

