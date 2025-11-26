為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    龜山茶農吳春長、林雨暘 分奪國際金牌

    2025/11/26 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    龜山區農會茶葉產銷班參加日本、法國、英國等地茶葉評鑑大賽傳捷報，班員吳春長（左二）奪下兩金、林雨暘（左三）贏得兩金及評審推薦大獎。（記者鄭淑婷攝）

    龜山區農會茶葉產銷班參加日本、法國、英國等地茶葉評鑑大賽傳捷報，班員吳春長（左二）奪下兩金、林雨暘（左三）贏得兩金及評審推薦大獎。（記者鄭淑婷攝）

    桃園好茶揚名海外！桃園市龜山區農會茶葉產銷班參加日本、法國、英國等地茶葉評鑑大賽紛傳捷報，班員吳春長奪下二金、林雨暘贏得二金及評審推薦大獎，林雨暘近日還要到英國領獎接受國際表揚；二人表示，能在國際舞台受到肯定，是對自己長年努力的一大鼓舞，將持續精進製茶技術，讓更多人品味到龜山區好茶。

    龜山區農會理事長劉朝全、總幹事許育源在農會頒發獎金表揚兩人，嘉勉拿下國際金牌不僅是個人榮耀，更象徵地方產業的能量與實力，農會將繼續推動在地茶產業升級，協助茶農拓展市場，讓龜山好茶走得更遠、被更多人看見，而茶農過去也在國際賽贏得金牌大獎，堅持與專業，讓世界看見台灣茶的美好，也為地方寫下值得紀念的新頁。

    農會推廣部表示，吳春長（益成茶廠）贏得日本世界綠茶評比會綠茶「芯綠茶境」金賞、法國世界茶葉大賽綠茶金牌，林雨暘（益壽茶廠）獲得日本世界綠茶評比會東方美人「佳人」金賞、英國世界茶葉大賽綠茶「綠雲」金獎，及東方美人茶「佳人」評審推薦獎，兩人以紮實的製茶工藝與獨特風味，從眾多參賽作品中脫穎而出，為地方爭光，也讓世界再次看見龜山區茶葉的深厚底蘊。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播