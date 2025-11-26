龜山茶農吳春長、林雨暘 分奪國際金牌

龜山區農會茶葉產銷班參加日本、法國、英國等地茶葉評鑑大賽傳捷報，班員吳春長（左二）奪下兩金、林雨暘（左三）贏得兩金及評審推薦大獎。（記者鄭淑婷攝）

桃園好茶揚名海外！桃園市龜山區農會茶葉產銷班參加日本、法國、英國等地茶葉評鑑大賽紛傳捷報，班員吳春長奪下二金、林雨暘贏得二金及評審推薦大獎，林雨暘近日還要到英國領獎接受國際表揚；二人表示，能在國際舞台受到肯定，是對自己長年努力的一大鼓舞，將持續精進製茶技術，讓更多人品味到龜山區好茶。

龜山區農會理事長劉朝全、總幹事許育源在農會頒發獎金表揚兩人，嘉勉拿下國際金牌不僅是個人榮耀，更象徵地方產業的能量與實力，農會將繼續推動在地茶產業升級，協助茶農拓展市場，讓龜山好茶走得更遠、被更多人看見，而茶農過去也在國際賽贏得金牌大獎，堅持與專業，讓世界看見台灣茶的美好，也為地方寫下值得紀念的新頁。

農會推廣部表示，吳春長（益成茶廠）贏得日本世界綠茶評比會綠茶「芯綠茶境」金賞、法國世界茶葉大賽綠茶金牌，林雨暘（益壽茶廠）獲得日本世界綠茶評比會東方美人「佳人」金賞、英國世界茶葉大賽綠茶「綠雲」金獎，及東方美人茶「佳人」評審推薦獎，兩人以紮實的製茶工藝與獨特風味，從眾多參賽作品中脫穎而出，為地方爭光，也讓世界再次看見龜山區茶葉的深厚底蘊。

