日本稻米國際賽 桃園陳士賢闖進決賽

大園區青農陳士賢以桃園三號稻米參加日本「第廿七回米．食味分析鑑定國際大賽」，成功晉級決賽。（農業局提供）

桃市府集結優秀稻米達人，歷經一年培訓與嚴格篩選，選出十二位、十三件樣品，參加日本「第廿七回米．食味分析鑑定國際大賽」，桃園代表隊昨傳捷報，大園區青農陳士賢以桃園三號參賽，以優異表現在全球眾多優質稻作品中脫穎而出，成功晉級大賽第二階段，確定榮獲特別優秀賞，也是全台唯二的農友入圍決賽，預計於十二月五日前往桃園姊妹市日本茨城縣筑波未來市參加最終決賽，為桃園挑戰金賞獎最高榮譽。

市府農業局長陳冠義表示，市府積極推動稻米品質提升，二〇二五年初展開國際稻米競賽輔導計畫，透過講習、技術輔導與食味評測等方式，協助農民以國際標準精進栽培管理，今年從眾多作品中選出十三件最具代表性樣品，組成桃園代表隊前往日本參賽，恭喜陳士賢以桃園三號將桃園在地優質米推向世界舞台，這也是桃園米首次在國際賽獲獎。

請繼續往下閱讀...

陳冠義說，每年大賽期間都會吸引許多糧商及農業菁英到場，市府將帶領參賽選手赴日爭取金賞獎最高榮譽，並攜手筑波市役所舉辦稻米技術交流及推介會，將桃園米優質米引薦給更多日本糧商，希望讓日本民眾都可以品嚐到桃園好米。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法