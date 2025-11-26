桃市民政局、12區公所 逾2.3億明年預算遭擱置

桃園市議會25日聯席審查民政局、12區公所、地政局及消防局預算。（記者鄭淑婷攝）

地政局17.4億8分鐘審完 消防局35億499萬 3分鐘就結束

桃園市議會昨起聯席審查桃園市政府明年度總預算，首日審查民政局、十二區公所、地政局及消防局預算，民政局、十二區公所審查耗時半日，共擱置七筆、逾二．三億元預算，而地政局、消防局審查可謂「光速」，地政局十七．四億元預算八分鐘審完，消防局卅五億〇四九九萬元預算更是三分鐘就結束。

民政局將補充資料 辦理預算爭取

民政局表示，針對被擱置預算，民政局與相關區公所將撰寫預算擱置說明及補充有關資料後，提供給各議員、議事組及主計處辦理預算爭取事宜。

議會預計每天審查4個局處預算

桃園市議會預計每天審查四個局處預算，昨天由民政局打頭陣並將十二區公所接續排入，審查過程中，藍、綠議員針對區公所預算審查，是要沿往例採包裹或個別審查意見歧異，經表決以桃園區公所預算為主，對其餘區公所預算若有意見，再由議員另行提出，總計民政局、十二區公所被擱置七筆共兩億三〇五〇萬七二二二元預算，分別為民政局辦理戶政主管人員工作會報會議廿萬元，政府機關間之補助—補助桃園市各區里地方小型建設增建公共設施及添購設備等相關費用（資本門）五千萬元，重要節慶旗幟懸掛及相關經費五百萬元，中壢公所資訊服務費—資訊設備維護費五八八萬三二二二元，公共建設及設施費—辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用二五〇〇萬元，辦理全區未達十五米道路及其附屬設施等工程一億三六四二萬四千元，龜山公所第一公墓綠美化工程八百萬元。

議員劉仁照指出，其中，補助桃園市各區里地方小型建設增建公共設施及添購設備等相關費用預算五千萬元，包括經常門、資本門支出，可以用作新建、也可以用來修繕，但估計這五千萬額度可能遠遠不夠，要求民政局將明年度的計畫具體內容說清楚，同時要提供過去同樣預算項目的執行內容，因此動議擱置這筆預算並獲通過。

議員張曉昀表示，中壢區公所辦理全區水利系統、道路等工程預算，明年度的執行內容並不清楚，尤其她經常反映道路問題，但刨鋪往往要等上一年，擔心這筆預算額度不足，要求公所提供明年度中壢區整體區排規劃及預計要刨鋪的道路及相關工程費用，再行決議這筆預算是否通過。

