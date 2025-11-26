議員催生卓蘭殯儀館 12/9現勘

苗栗縣議員楊恭林總質詢指卓蘭鎮幅員廣大，但無殯儀館，建議興建一座殯儀館。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員楊恭林昨日總質詢指出，卓蘭鎮因無殯儀館，民眾辦理喪事必須遠赴台中市東勢區，對喪家極為不便，建議在卓蘭鎮大安溪生態公園周邊等處興建卓蘭殯儀館；民政處理長巫恒昭答詢，已請地政處找了幾塊地，十二月九日將辦理現勘；縣長鍾東錦則表示，卓蘭鎮興建殯儀館有其必要性，縣府會全力協助。

楊恭林說，人生難免生老病死，隨著社會風氣改變，以前處理喪事是土葬，現在多為火葬，卓蘭鎮幅員廣大，但無殯儀館，若住山區的民眾，會送往大湖鄉辦理喪事，而大湖有五家禮儀社，卓蘭市區的民眾則送往台中市東勢區辦理身後事，不僅鄉親相當不便，也造成民眾間情感脫節。

楊恭林表示，卓蘭鎮有好幾座公墓，他建議在卓蘭鎮大安溪生態公園周邊或公墓用地興建殯儀館，方便卓蘭鎮民處理喪事，不僅節省經費，也可服務急難、清寒的民眾。

巫恒昭回應，縣府民政處已找到好幾塊地，將在十二月九日辦理用地現勘，用地先找出來，再來爭取經費，因公墓用地牽涉遷葬問題，將不以公墓用地為主。

鍾東錦指出，興建卓蘭殯儀館原是卓蘭鎮公所業務，但地方民代說服由卓蘭鎮農會來辦，鎮農會也同意來做，而且卓蘭鎮興建殯儀館有其必要性，縣府將全力協助，做好也是功德一件。

