台72線後龍接西濱 支持者陳情盼推動

後龍鎮長謝清輝（前排左四）會同轄區縣議員等人，帶著5288人連署書，遞交給縣長鍾東錦（前排左五）。 （記者張勳騰攝）

針對台七十二線後龍連接西濱道路一案，地方陳情爭論不斷，因有人提交三百份反對陳情書予公路局，公路局便下達指示，若地方沒有共識要開闢，將暫緩推動，因攸關百億元的地方建設；後龍鎮長謝清輝會同轄區縣議員等人，昨天帶著五千二百八十八人連署同意書到苗栗縣議會，遞交給縣長鍾東錦，表達盼持續推動。

有居民連署反對 兩路線未定案

台七十二線後龍連接西濱道路案進度，全案於去年底由四條路線爭執到變兩條路線，方案一的路線經費預估九十六億元、須拆遷五間房屋，其中有三間為鐵皮屋；方案二路線則預估經費一〇二億元、須拆遷卅五間房屋，全案因去年陳情到現在無定論，但有三百多人連署陳情反對，公路局便要求若地方沒有共識要開闢，將暫緩推動。

後龍鎮地方人士二週來發動連署，已有五千二百八十八份同意書，支持公路局優選路線繼續推動。

謝清輝會同縣議員林寶珠、鄭秋風、廖秀紅、苗栗縣議會機要秘書李文星及地方人士等人，昨至苗栗縣議會遞交同意書給鍾東錦，將交由苗縣府交通工務處轉達公路局，表達地方支持推動。

鍾東錦表示，台七十二線連接台六十一線西濱道路案，是苗栗縣九宮格路網最後一哩路廊，通車後，除完善苗縣高快速公路路網功能，屆時台六十一線自後龍往返大湖、獅潭及泰安溫泉觀光地區可縮短至卅分鐘內到達，健全苗縣山海線交通便捷路網、促進後龍在地的交通路廊，並帶動地方產業及觀光發展。

