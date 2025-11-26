為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    阻露天燃燒 雲林出動AI、無人機取締

    2025/11/26 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲縣環保局以無人機監控及AI煙霧辨識系統，加強取締露天燃燒。（雲縣環保局提供）

    雲縣環保局以無人機監控及AI煙霧辨識系統,加強取締露天燃燒。(雲縣環保局提供)

    入秋後進入空污期，雲林因擴散條件不佳，污染物濃度易累積，為減少污染源，環保局以AI煙霧辨識系統及無人機加強取締露天燃燒，並加重裁罰，環保局強調，只要有煙就抓得到，今年已查獲三五二件，呼籲民眾不要心存僥倖，違規者最高可罰十萬元。

    今年查獲352件 比去年減1成

    雲林空污來源有境外污染、揚塵及其他工廠等固定、機汽車等移動污染，還有田間稻草等農業廢棄物露天燃燒等，尤其空污季正逢二期稻作、花生收成，若有露天燃燒將惡化空氣品質。

    環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓表示，為清除相關污染源，環保局加強露天燃燒稽查，運用AI煙霧辨識系統、無人機空拍監控，廿四小時掌握縣內潛在燃燒熱點與異常煙霧動態，加上LINE通報群組的即時檢舉訊息，以科技監控加上民眾協力的雙重防線，遏止非法露天燃燒行為，今年查獲三五二件，比去年四〇三件減少逾一成。

    最高罰鍰10萬 今年已開罰50件

    環保局長張喬維指出，過去接獲通報抵達現場要查獲違規行為人不易，現若未發現行為人，將比對土地座標及地號，追溯查明土地所有權人或使用人，通知到環保局說明釐清案情及展開行政調查，確定有違規即依《空氣污染防制法》告發，違規者依法可處一二〇〇元至十萬元罰鍰，今年已開罰五十件，假日、夜間及每年九月至隔年五月空污期違規，將加重裁罰，並列管追蹤。

    露天燃燒將惡化空氣品質。（雲縣環保局提供）

    露天燃燒將惡化空氣品質。(雲縣環保局提供)

