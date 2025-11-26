為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《路名外交》台南有「土浦街」 日本反饋「台南通」

    2025/11/26 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    駐日代表處副代表蔡明耀（右）代表接受土浦「台南通」的複製路標。（台南市府提供）

    台南與日本茨城縣土浦市締盟後交流密切。今年初土浦市長安藤真理子訪台時，得知台南將歸仁區新設道路命名為「土浦街」，相當驚喜。為回應台南的情誼，土浦市也把霞浦總合公園周邊、約兩公里的重要道路命名為「台南通」，並於廿二日舉行命名儀式。我國駐日代表處副代表蔡明耀受邀出席，並接受象徵友好的路名證書與路標複製品。

    台南市長黃偉哲表示，感謝土浦市以道路命名方式回應台南的心意。台南近年以國際締盟城市命名道路，不只是象徵情誼，也希望透過「路名」可以長久存在的城市元素，讓市民與旅客在地圖或導航上都能看到國際夥伴的名字，更理解台南的國際連結，打造更開放的城市形象。

    黃偉哲也歡迎市民造訪土浦，到當地的「台南通」走走，同時邀請土浦市民來台南旅遊，順道到高鐵站附近的「土浦街」拍照打卡，感受台南美景與美食。

    安藤真理子表示，締盟後多次到台南視察，期盼推動兩市在農業與觀光合作。這次以「台南通」回應，是希望讓兩市的情誼更深入、也更貼近市民生活。

