彰縣警11個月逮1516車手 外籍佔355人

詐騙集團將觸角伸向東南亞，彰化警方逮捕詐團外籍車手。（彰化警方提供）

彰化縣警局近十一個月共查獲詐欺車手一五一六人，外籍車手竟高達三五五人，且又以越南籍的二七四人最多，值得注意的是，另有馬來西亞籍車手六十三人、新加坡籍十四人，人數顯著增加，彰化縣警局長陳明君分析說，馬、新等外籍車手增加，顯示詐騙集團將觸角伸向在台的外籍人士，或假藉來台打工，以高酬勞等名義招募外籍車手來台犯案。

越南籍274人最大宗

彰縣警局昨天聘請知名魔術師「小翼」，透過趣味魔術表演穿插防詐宣導。「小翼」強調，魔術與詐騙都有讓人「誤以為看到的是真的」的相同個性，都是利用轉移注意力與巧思等手法迷惑民眾，讓人難以分辨真假而受騙。

縣警局指出，外籍車手報酬是得款金額約百分之一，再加上詐團提供機票、住宿及三千至五千元台幣的日薪，對東南亞及港澳持免簽證的人極具吸引力。

馬來西亞63人、新加坡14人

陳明君進一步說，台灣的移工以越南籍最多，因此，查獲外籍車手人數也是越南籍居冠，馬來西亞與新加坡之所以增加，主因是詐騙集團將觸角伸向這些國家，以高薪、免費機票等，誘使到台當車手，犯案後迅速出境，規避警方查緝。

他說，詐騙集團靠話術、偽裝與情緒操控製造假象，宛如魔術般，但實際都是虛假，詐騙集團花長時間在網路社群設局，更容易讓人上當。

