場館淪蚊子館 花博卡僅發2.3萬張

未研議轉型挨批擺爛 盧︰不能強迫推銷

台中市二〇一八年舉辦世界花卉博覽會，當時製作三百萬張花博卡，還剩下約一四四萬張，台中市長盧秀燕接任後終在兩年前重開放領取，市議員林祈烽、施志昌、楊典忠及鄭功進廿五日在議會質詢關切花博卡發放情況，交通局長葉昭甫表示兩年來發出約二萬三千張，讓議員譁然，痛斥從花博卡發放到放任數十億打造的花博相關場館淪蚊子館，盧市府擺爛到底，嚴重失職。

盧秀燕則反駁，前市府當年不顧各界反對硬做三百多萬張花博卡，還動用很多公務員推銷，才發出一百五十萬張，但民眾根本不喜歡，市府現在也不能強迫推銷；至於花博相關場館，觀旅局長陳美秀則指出，花舞館已跟后里馬場一起委外營運。

林祈烽指出，盧秀燕上任後還有一四四萬張花博卡未發完，盧秀燕上任後開放市民憑身分證直接入園無限次參觀，導致花博卡領卡人數大幅下降，盧市府處理完履約爭議後，二年前再開放民眾領取，卻僅發出二．三萬張，盧市府接任七年未研議配套，讓花博卡轉型為敬老愛心卡、市民卡、借閱證或捷運票證等善加利用，只會擺爛更是無能無力解決。

林祈烽指出，包括后里花舞館、豐原竹跡館與楷模創生館均淪蚊子館，花博外埔園區十四．三二公頃的園區封閉迄今等，讓北台中產業復甦與地方觀光發展停滯不前，盧市府只剩一年任期擺明擺爛到底。

