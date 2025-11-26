台中明年總預算差短增50億 議員喊砍

台中市副市長黃國榮（中）帶領市府團隊，向民進黨議會黨團報告明年總預算案。（記者蘇孟娟攝）

台中市政府廿五日赴台中市議會民進黨團報告明年度總預算案，多名議員不滿台中市盧市府任內每年均未能編出歲入歲出符合的「平衡預算」，明年歲入歲出差短破百億更比今年差短增加近五十億，揚言新增差短全刪除，讓盧市府任內最後一次編預算達到「平衡預算」；此外，美台關稅衝擊中小企業，但市府明年僅編近三千萬補助中小企業，卻編三億六千萬辦購物節，砸大錢「蹭」生意本來就很好的業者，補助中小企業連購物節的零頭都不到，也揚言刪除相關預算。

揚言讓盧市府最後一任平衡預算

台中市副市長黃國榮強調，市府總預算均依各項建設、福利等嚴謹核實編列，要做的建設及推動的政策很多，要求各局處好好跟議員溝通說明，讓議員支持所需預算。

台中市政府明年總預算歲入一八三六．六七億，歲出預算一九八〇億，歲入歲出差短一四三．三八億，比今年差短增四十．五九億，差短增加主要是市府明年推動不少新政策，另捷運藍線進入工程期等預算大幅增加所致，差短部份全以賒借支應。

企業補助編3千萬 不及購物節零頭

議員曾威質疑，美台關稅後中小企業受衝擊，但市府明年編列三．六億辦台中購物節、鍋烤節等「振興經濟節慶計畫」，砸大錢去「蹭」生意已經很好的鍋烤業者，對中小企業的補助卻僅三千多萬，揚言該筆預算全刪，改拿去補助中小企業。

議員江肇國更批，明年度的總預算案是盧市府任內最後一次編列預算書，但盧市府預算年年赤字，上任迄今從未能編列「平衡預算」，明年差短甚至比今年增近五十億，不少預算根本「鋪張浪費」，包括編預算宣傳盧秀燕，也將要求多出的五十億差短預算全刪除。

