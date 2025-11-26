垃圾﹢廚餘 台中每日500噸無法處理

多位民進黨中市議員質疑市府無能力處理廚餘跟垃圾。（記者蘇金鳳攝）

議員批執政7年垃圾政策不及格 盧秀燕：已研擬去化計劃

文山垃圾焚化廠廿四日燒廚餘，發生貯坑過濕導致垃圾軟化滑動，焚化爐一度緊急關閉，當地文山里長何中信及議員何文海表示，每天多了幾百噸廚餘要焚燒，含水垃圾愈燒愈慢，廚餘車排隊等進場，還不時有臭味傳出，民進黨多位市議員也批每天廚餘加上垃圾約有五百噸缺口，市府要如何處理？批盧秀燕上任七年來垃圾處理不及格；環保局長吳盛忠表示，近期會在文山焚化爐設固液分離機，讓廚餘脫水後再焚化。

請繼續往下閱讀...

日排50輛廚餘車飄臭 文山里民抗議

此外，議員施志昌、林祈烽、楊典忠與鄭功進也質疑外埔綠能園區二期工程卡關多年，導致全市廚餘處理量能高度脆弱，大量資源化廚餘被迫湧入焚化爐「燒毀」，造成資源浪費，焚化爐也負荷不了，除要求盧秀燕與環保局必須即刻公開熟廚餘處理透明定價機制，並給出明確的危機處理時程表；盧秀燕表示，相關廚餘去化已研擬計劃，計畫出來後會公布。

文山焚化爐前天因燒廚餘致使貯坑過濕，暫停一小時焚燒，文山里長何中信表示，每天約有五十輛載廚餘車排隊等進場，而且味道很不好，臭味被北風吹往精科園區，居民及上班族都打來抗議。

環保局：設固液分離機 讓廚餘脫水再燒

民進黨市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿、何文海則質疑中市府處理垃圾、廚餘沒有進度，台中每天垃圾缺口約二百噸，加上廚餘三百噸，如此約有五百噸缺口，市府要如何處理？痛批盧秀燕這七年來垃圾及廚餘處理不及格，市民究竟要忍多久？而文山焚化爐旁橋下堆置大量的飛灰固化包，更擔心未來出現「飛灰山」。

環保局長吳盛忠表示，垃圾及廚餘的處理規劃朝向多元化，缺口問題未來一年處理沒有問題；盧秀燕表示，不會有飛灰山，而垃圾廚餘市府會進行處理、調度，短期調度沒有問題，會租借固液分離機，減少廚餘的含水量，長期方面，推出如包括養殖黑水虻處理等多元方式，正在計畫中，預算調度中。

台中垃圾車載廚餘排隊進入文山垃圾焚化廠。（台中市議員何文海提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法