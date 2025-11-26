為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    經費突破1500億 國道7號2030年中完工

    2025/11/26 05:30 記者洪定宏／高雄報導

    為紓解高雄港貨櫃車交通流量及安全，交通部規劃國道七號高速公路，從洲際貨櫃中心聯外道路南星路銜接國道十號，全長廿三公里，近年因地價上漲，用地費增加一四三．八億元，總經費從一三五七．九億元突破逾一千五百億元，預計二〇三〇年六月完工。

    因為有民代建議國七路線能持續往北延伸，交通部高速公路局公布最新評估指出，往北延伸路段將涉及大量房舍拆遷與土地徵收等事宜，建議等工程完工通車後，視後續交通運轉情形，再適時評估推動。

    交通部高公局表示，國七計畫預計二〇二六年六月開工、二〇三〇年六月完工，總經費一五〇一．七億元（用地費四四一．九億元），將與國一、國十、台八八，以及未來的高屏二快，形成環狀高快速路網，提供高雄海空港的新連結路廊，提升港區及市區行車安全。

    高公局強調，在設計作業方面，第C706S標臨海路段已公告上網招標中，其餘五個標案將在二〇二六年中旬之前辦理招標作業；另因地價上漲及高雄市修正「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」，用地費增加一四三．八億元，合計四四一．九億元，預計二〇二六年六月完成用地取得。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播