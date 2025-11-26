經費突破1500億 國道7號2030年中完工

為紓解高雄港貨櫃車交通流量及安全，交通部規劃國道七號高速公路，從洲際貨櫃中心聯外道路南星路銜接國道十號，全長廿三公里，近年因地價上漲，用地費增加一四三．八億元，總經費從一三五七．九億元突破逾一千五百億元，預計二〇三〇年六月完工。

因為有民代建議國七路線能持續往北延伸，交通部高速公路局公布最新評估指出，往北延伸路段將涉及大量房舍拆遷與土地徵收等事宜，建議等工程完工通車後，視後續交通運轉情形，再適時評估推動。

交通部高公局表示，國七計畫預計二〇二六年六月開工、二〇三〇年六月完工，總經費一五〇一．七億元（用地費四四一．九億元），將與國一、國十、台八八，以及未來的高屏二快，形成環狀高快速路網，提供高雄海空港的新連結路廊，提升港區及市區行車安全。

高公局強調，在設計作業方面，第C706S標臨海路段已公告上網招標中，其餘五個標案將在二〇二六年中旬之前辦理招標作業；另因地價上漲及高雄市修正「高雄市舉辦公共工程拆遷補償及救濟自治條例」，用地費增加一四三．八億元，合計四四一．九億元，預計二〇二六年六月完成用地取得。

