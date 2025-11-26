三民、鳳山4社宅招租 明年3月抽籤

鳳松安居每月租金最便宜只要四六八〇元。（國家住都中心提供）

總計1195戶 高雄歷年來最多 逾4千件申請 最快明年5月初入住

國家住都中心於十月廿七日起，受理高雄三民區、鳳山區共四處社宅招租，總戶數達一一九五戶，於昨天（廿五日）截止申請，由於弱勢戶每月租金最便宜只要四六八〇元起，統計至廿四日晚，已吸引逾四千件申請；明年三月抽籤。

2成「婚育戶」共239戶

高雄目前已完工的社宅中，戶數最多的「崇實安居」共八五九戶，已於十月九日抽籤，最快十二月初即可入住；國家住都中心又公告招租第四季的新完工社宅，高雄共有三民區「明仁好室」（一三九戶）、「美都安居」（三二五戶）；鳳山區「鳳誠安居A」（三二〇戶）、「鳳松安居」（四一一戶），總戶數達一一九五戶，是高雄歷年來最大一波社宅招租。

弱勢戶每月租金最便宜4680元

以明仁好室為例，位於三民區河堤社區，生活機能優越，樓高十五層共一三九戶，其中套房八十三戶，每月租金只要五三二〇元（弱勢戶）至九五三〇元（一般戶）；二房型四十二間，每月租金九三〇〇至一萬六二六〇元；三房型十四間，每月租金一萬二三一〇元起；位於鳳山區鳳松路的鳳松安居更便宜，每月租金只要四六八〇元（套房型、弱勢戶）起。

根據國家住都中心初步統計，截至廿四日晚，三民區「明仁好室」與「美都安居」的申請件數達二三五六件、鳳山區「鳳誠安居A」與「鳳松安居」申請件數為一六七三件，合計為四〇二九件。

鳳山兩處 3成給軍職人員承租

這四處社宅均預定於明年三月三日公開抽籤，最快五月初入住，其中並挪出廿％為「婚育戶」，共二三九戶，連同崇實安居四十三戶，總計高雄將有二八二戶婚育宅；另鳳山區兩處社宅將保留卅％戶數給軍職人員承租。

住都中心指出，明年中央社宅預計於高雄市三處開放招租，分別位於仁武區、左營區及鳳山區，共計一千戶。

明仁好室位於河堤社區，生活機能佳。（國家住都中心提供）

