「南國漫讀節」 走讀150年恆春古城

瑯嶠文史工作者念吉成親自領軍，深度走讀恆春建城一五〇年文史。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣政府主辦的「南國漫讀節」恆春建城一百五十週年深度文史走讀活動，在恆春轉運站熱鬧開跑，逾百位來自全國的文史愛好者，響應這場「跟著故事去旅行」的邀約，拋開傳統的速食觀光，選擇用雙腳丈量古城的脈動。

這場活動以「恆春半島文史遊方學苑」為名，由瑯嶠文史工作者念吉成領軍，參照一九二九年日治時期街道圖及清領古城圖，設計獨家「旅人行旅地圖」，掃描即解鎖隱藏故事，讓參與者跳脫走馬看花觀光，讀懂半島的靈魂。

請繼續往下閱讀...

念吉成手持老照片，從日治時期公會堂（今轉運站）前世今生開始解說，帶領眾人駐足恆春東門的風神廟建標記及西門文廟重建碑，細數「西門不朝西」的風水典故，接著移師社頂及南岬，分享鵝鑾鼻燈塔的傳說。

一對旅美姊妹表示，台灣本島已大致走完，就缺這塊國境之南最後拼圖，在念吉成帶領下，她們深入社頂部落，參訪臺灣南岬的東亞第一燈塔，終於補上這塊拼圖。

念吉成說，觀光若只看表面，恆春永遠是邊陲小鎮；但若跟著文史走讀，它就是台灣最美的後花園。

