屏東聖誕節 主打聖誕村、雙主燈

精靈之塔燈飾。（記者葉永騫攝）

11月28日至明年1月4日晚上亮燈 屏東公園到火車站成燈海

一年一度的「屏東聖誕節」將於十一月二十八日至明年一月四日浪漫登場，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，今年共有十四組繽紛燈飾、三棵主題耶誕樹，搭配燈光展演，還有週末限定的飄雪秀，將屏東公園打造為「南臺灣最美聖誕村」，縣府邀請全國大小朋友到屏東感受濃郁的耶誕氣氛。

請繼續往下閱讀...

燈區延伸至中華路、民權路

縣府傳播暨國際事務處表示，今年以「聖誕村」為主題，三棵特色耶誕樹分別為屏東公園的「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，除了打造雙主燈外，並擴展燈飾範圍至周邊街道中華路、民權路等，每天晚上從五點半到十點亮燈，讓民眾沉浸在璀璨燈海中。

每晚5區上演不同主題燈光秀

此外，每晚有五區不同主題燈光秀輪番上演，除了屏東火車站主燈「星願聖誕樹」每十五分鐘一場，屏東公園的主燈「聖誕派對」則每三十分鐘一場，「極光之心」和「聖誕大道」每十五分鐘一場，「舞動精靈」每五分鐘一場；每場都是三分鐘的表演。

飄雪秀 週末及國定假日限定

浪漫下雪秀安排在每週六、日及國定假日的晚上六點到十點，於屏東公園椰林大道每整點鐘一場，民眾走進夢幻般的耶誕大道，讓人沉浸在繽紛又浪漫的氛圍中，現場還有耶誕老公公歡樂遊行，隨機派發驚喜禮物，增添歡樂氣氛。

另外，二十九及三十日將在中華路舉辦「中華一條街市集」，集結七十個特色攤位，包含文創手作、童趣玩具、特色美食及手作甜點等，滿額消費即可抽ipad、廚餘機等大禮。

傳播處表示，屏東公園設有免費耶誕拍貼機及四間特色賣店，提供熱可可、法式鹹派等甜蜜美食，讓民眾在溫馨的夜晚中感受濃厚的耶誕氛圍，縣府並與太平洋百貨及環球百貨合作，民眾只要在耶誕樹合影就送電子禮券，相關訊息可上官方網查詢。

極光之心耶誕樹。（記者葉永騫攝）

屏東公園主燈「聖誕派對」。（記者葉永騫攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法