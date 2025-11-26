台東休閒慢車未驗上路 下月起沒入

下月起未完成驗車即上路的營業用慢車將被沒入。（記者黃明堂攝）

台東縣政府今年六月起實施「慢車登記檢驗與保險」新制，要求營業用慢車業者應依規定完成安全檢驗、保險後才可載客營業，至今已有卅餘輛完成驗車，另有卅餘輛預約待驗；縣府提醒慢車業者，今年度驗車將於本月底截止，請儘速預約送驗，若未驗車即出租營利，不僅遊客沒有保障，被舉發車輛經調查屬實可依法沒入。

縣政府表示，縣內池上、關山地區三輪以上觀光慢車盛行，過去若發生乘客受傷事故，因車輛未投保強制責任保險，多由業者自行協調賠償。縣府為保障旅客權益、降低糾紛，依道路交通管理處罰條例第七十一條之一實施「慢車登記檢驗與保險」新制，業者應完成安全檢驗並投保強制責任險後才可載客營業。

縣府交通及觀光發展處表示，目前完成登記營運中的慢車約卅餘輛，另有卅五輛慢車正在預約檢驗，提醒業者注意，今年度驗車受理至本月底止，尚未辦理的業者請把握最後驗車時程完成驗車。

目前縣府已公告池上、關山兩處「合法行駛範圍」，慢車須在指定觀光路線及周邊道路營運；相關公告及圖資連結已公布於縣府官網，供業者與旅客查閱。縣府並鼓勵民眾搭乘時認明貼有「合格檢驗」標誌的車輛，共同維護行車安全，讓遊客在池上與關山享受安心、舒適的慢車小旅行。

