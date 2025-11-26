「青年生涯領航計畫」即起報名 月發一萬

教育部青年署舉辦「企劃撰寫工作坊」，有意願申請「青年生涯領航計畫」的高中職三年級學生可上網報名。（教育部提供）

為鼓勵高中職應屆畢業生勇於跳脫框架，透過真實場域，培養面對未來的關鍵能力，教育部自明年起推動「青年生涯領航計畫」，取代原有的「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，每月發放一萬元實踐獎金，並在兩年期滿時領取最高二十八．五萬元總獎金，即起開放報名至明年二月廿八日，青年申請須提交為期兩年的體驗學習企劃書。

須提交2年體驗學習企劃書

青年發展署副組長張春蓮說明，為協助青年釐清學習方向與強化企劃撰寫能力，今年十二月廿日將辦理「企劃撰寫工作坊」，有意願申請「青年生涯領航計畫」的高中職三年級學生，即日起至十二月十日前，可上網報名。

張春蓮表示，「企劃撰寫工作坊」全程免費，並補助交通費（北北基桃以外），竹苗宜花補助台鐵，台中（含）以南補助高鐵，台東及離島補助機票，課程內容包括計畫簡介與企劃撰寫架構導引、體驗企劃撰寫重點與技巧分享，帶領學員了解企劃內容如何具體呈現，以及由學長姐分享的實際經驗，如何從構想到執行，透過兩年探索找到自己的方向。

此外，張春蓮說明，在明年二月一日前，若申請計畫青年有企劃諮詢的需要，也可在計畫網站申請預約企劃諮詢輔導，每位至多可申請二次，由委員一對一線上諮詢方式，協助申請青年完善企劃書內涵。

