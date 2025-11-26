為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    觀光業明年開課 培訓長輩打工換宿

    2025/11/26 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    台灣樂活永續協會昨舉辦論壇，除推廣平日及樂齡旅遊，明年將開辦樂齡志工培訓課程，訓練長輩成為「打工換宿」人力。（雄獅旅遊提供）

    台灣樂活永續協會昨舉辦論壇，除推廣平日及樂齡旅遊，明年將開辦樂齡志工培訓課程，訓練長輩成為「打工換宿」人力。（雄獅旅遊提供）

    台灣邁入超高齡社會，由觀光相關業者組成的台灣樂活永續協會，除推廣平日及樂齡旅遊，明年將開辦樂齡志工培訓課程，訓練長者導覽技能，成為「打工換宿」人力，展開人生第二春，也彌補業界人力，實現長者樂活及產業永續。

    實現樂活、彌補人力

    台灣樂活永續協會媒合各項合作，包括休閒農業、觀光工廠、飯店、單車業者等，近期推出符合樂齡者偏好的平日遊程。協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，台灣六十五歲以上人口約佔兩成，一年約廿三萬人加入高齡行列，業者應看準商機事先準備。

    協會也規劃開辦樂齡志工培訓課程，訓練長者導領、導覽解說技巧，再以「打工換宿」方式媒合給協會成員。黃信川舉例，可訓練樂齡志工帶飯店住客探索周邊飲食及歷史文化，或休閒農場生態導覽等，志工也可藉此到各地體驗。

    黃信川表示，不少退休人士充滿活力，且具社會歷練及知識，察言觀色及服務能力強，可勝任導覽工作，也比年輕人更清楚樂齡族群的需求及偏好。

