觀光業明年開課 培訓長輩打工換宿

台灣樂活永續協會昨舉辦論壇，除推廣平日及樂齡旅遊，明年將開辦樂齡志工培訓課程，訓練長輩成為「打工換宿」人力。（雄獅旅遊提供）

台灣邁入超高齡社會，由觀光相關業者組成的台灣樂活永續協會，除推廣平日及樂齡旅遊，明年將開辦樂齡志工培訓課程，訓練長者導覽技能，成為「打工換宿」人力，展開人生第二春，也彌補業界人力，實現長者樂活及產業永續。

實現樂活、彌補人力

台灣樂活永續協會媒合各項合作，包括休閒農業、觀光工廠、飯店、單車業者等，近期推出符合樂齡者偏好的平日遊程。協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，台灣六十五歲以上人口約佔兩成，一年約廿三萬人加入高齡行列，業者應看準商機事先準備。

請繼續往下閱讀...

協會也規劃開辦樂齡志工培訓課程，訓練長者導領、導覽解說技巧，再以「打工換宿」方式媒合給協會成員。黃信川舉例，可訓練樂齡志工帶飯店住客探索周邊飲食及歷史文化，或休閒農場生態導覽等，志工也可藉此到各地體驗。

黃信川表示，不少退休人士充滿活力，且具社會歷練及知識，察言觀色及服務能力強，可勝任導覽工作，也比年輕人更清楚樂齡族群的需求及偏好。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法