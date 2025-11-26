為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衛福部專區公布狼醫 僅列2年內案件挨批／民團籲正視懲戒及預警機制 醫事司：串接司法院資訊避免漏登

    2025/11/26 05:30 記者吳柏軒、林志怡／台北報導
    衛福部「醫事人員性別事件資訊專區」，被醫改團體批評連半套都做不好，三大漏洞讓資訊未透明，影響民眾就醫權利。（記者吳柏軒攝）

    衛福部八月啟動「醫事人員性別事件資訊專區」公佈涉性侵、性騷擾案的醫事人員資料，盼保護病患不要再有人受害，但婦女團體、醫師工會與醫改團體昨批評，「連半套都沒做好」，僅列二〇二三年以後司法定讞的案件且有案件漏登，或醫師不同意也免登；衛福部則回應，只要判決定讞，姓名資訊一律公布，無關涉案人員意願，也預計明年一月將懲戒名單公布上平台。

    判決定讞 姓名資訊一律公布

    今年多起醫界性侵性騷案曝光，破壞醫德之舉令人髮指，且醫病關係存在權勢，受害者往往難伸冤，昨為「國際終止婦女受暴日」，現代婦女基金會、台北市醫師職業工會、台灣醫療改革基金會聯合疾呼「醫界性暴力零容忍」，籲政府與醫界正視狼醫懲戒及預警機制。

    醫改會執行長林雅惠直言，衛福部今年八月上架醫事人員性別事件資訊專區，但該專區連半套都做不好，僅公布二〇二三年以後的司法定讞、懲戒確定案件，舊案狼醫可隱身，並有定讞案漏登情況，甚至只要醫師不同意公開，就查詢不到，對婦女、未成年造成就醫隱憂。

    性平指標應納入醫院評鑑

    現代婦女董事王如玄指出，醫界對性別案的懲戒非常慢，處分也非常輕微，難達警示作用，有案件即便地方法院判決出爐，涉案醫師仍正常執業，直到媒體揭露才辭職，呼籲衛生單位及醫界嚴格自律。

    北市醫師工會性平主委于政民表示，衛福部應將相關統計數據公開透明，與各醫學會、地方衛生局一起檢討現行制度，甚至將性平指標納入醫院評鑑。

    明年一月公布懲戒名單

    對此，衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，只要醫事人員涉及性別事件判決定讞，姓名等資訊一律公布在平台，無關涉案人員意願，包含姓名、專業類別、執業縣市等，若當事人更名更新證書，也會新舊名字都揭露。未來持續與司法院溝通，串接系統資訊避免漏登案件。另預計明年一月可將曾因性別案件遭衛生局懲戒的醫事人員更新至專區。但未經行政或司法調查的案件，是否揭露仍保留態度。

