民雄紓困金2千元 明年3月普發

今年七月丹娜絲颱風、七二八豪雨接連在嘉義縣造成災害，義竹鄉十月已普發五千元，梅山鄉預計十二月普發三千元，民雄鄉公所提案「因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，預算金額一．四億元，規劃普發紓困金兩千元，上週四經民雄鄉民代表會審查通過，預計於明年三月發放。

民雄鄉長林于玲表示，丹娜絲颱風和七二八豪雨造成許多災害，衝擊民眾生活，鄉代會在臨時會提臨時動議，建議鄉公所發紓困金，經評估財政狀況，由鄉公所提案普發兩千元，送鄉代會定期會審查通過，鄉代會也通過重陽節敬老禮金發放自治條例修正案，每人發放金額由八百元提高至一千元。

民雄鄉代會主席涂文生表示，通過紓困金發放案是鄉公所及鄉代會共識，考量紓困金對鄉親有實質幫助，要求鄉公所加快作業腳步；林于玲說，考量年底將近，接著是農曆新年，因此規劃明年三月發放，發放模式比照重陽敬老金領現金原則。

太保普發3千 市代會今續審

另，太保市公所提案普發三千元振興金，因市代會與市公所在振興金是採墊付案、預算案或研擬自治條例送審等方案意見不合，昨定期會最後一天仍未達成共識，市代會主席葉俊男決定延會一天，今天續審。

