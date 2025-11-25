為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民雄紓困金2千元 明年3月普發

    2025/11/25 05:30 記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導

    今年七月丹娜絲颱風、七二八豪雨接連在嘉義縣造成災害，義竹鄉十月已普發五千元，梅山鄉預計十二月普發三千元，民雄鄉公所提案「因應丹娜絲颱風及七二八豪雨災害發放民生紓困金自治條例」，預算金額一．四億元，規劃普發紓困金兩千元，上週四經民雄鄉民代表會審查通過，預計於明年三月發放。

    民雄鄉長林于玲表示，丹娜絲颱風和七二八豪雨造成許多災害，衝擊民眾生活，鄉代會在臨時會提臨時動議，建議鄉公所發紓困金，經評估財政狀況，由鄉公所提案普發兩千元，送鄉代會定期會審查通過，鄉代會也通過重陽節敬老禮金發放自治條例修正案，每人發放金額由八百元提高至一千元。

    民雄鄉代會主席涂文生表示，通過紓困金發放案是鄉公所及鄉代會共識，考量紓困金對鄉親有實質幫助，要求鄉公所加快作業腳步；林于玲說，考量年底將近，接著是農曆新年，因此規劃明年三月發放，發放模式比照重陽敬老金領現金原則。

    太保普發3千 市代會今續審

    另，太保市公所提案普發三千元振興金，因市代會與市公所在振興金是採墊付案、預算案或研擬自治條例送審等方案意見不合，昨定期會最後一天仍未達成共識，市代會主席葉俊男決定延會一天，今天續審。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播