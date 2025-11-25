嘉市228公園 民怨缺設施、活動少

二二八國家紀念公園無兒童遊具、運動設施，民眾夜間繞園區散步。（記者王善嬿攝）

嘉義市「二二八國家紀念公園」於二〇一一年開園，但當地民眾反映，該公園為國家級紀念公園，卻無兒童遊憩、長輩運動設施，多年來鮮少舉辦展覽、活動，七月丹娜絲颱風更造成公園樹倒斷枝如廢墟，讓居民感覺如「二等公民」；市府建設處長呂獎慧說，風災後公園傾倒樹木均已去化、整理，並將委託規劃公司評估公園內長廊式牆面展示空間「竹廳」委外營運等可能性。

市府︰將評估竹廳委外營運

市議員王浩昨在市議會總質詢時說，二二八國家紀念公園由內政部營建署（現為國土管理署）斥資九．二億元購地闢建，市府管理，但民眾反映公園無兒童溜滑梯等遊具，沒有運動器材，活動展覽也很少。

居民盼有兒童遊具、運動器材

王浩說，監察院二〇二二年審核報告曾提及，市府每年例行性編列三〇七萬元，作為該公園及劉厝地區六個公園的水電費及清潔維護費，卻未能編列預算充實遊客服務中心室內、外導覽展示及視聽空間等軟硬體設備。

展覽、視聽空間 增假日開放

呂獎慧表示，該公園面積約六．一公頃，每年編列預算清潔維護；目前室內展示與視聽空間僅平日開放，假日休館，將調整為每週六、日開放，方便民眾、遊客假日觀覽；明年將提追加預算案，委託規劃公司評估該公園內的竹廳委外營運等可能性。

王浩也質詢，去年嘉義市總決算審核報告指出，至去年十月底嘉義市規費、行政罰鍰收入共二億五四四七萬餘元，透過多元支付管道收繳一億一五六二萬餘元，比例僅約四十五％，較國家發展委員會公布二〇二一年行動支付普及率七十二％有差距，要求市府加強推動多元支付服務，優化智慧城市治理。

市府智慧科技處回應，已技術支援各局處導入十四種多元支付管道，將持續整合資源，落實數位轉型。

