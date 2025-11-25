雲林家扶歲末園遊會 募款僅3成

雲林家扶中心歲末園遊會經費籌募慘兮兮，籲請各界伸援手。（記者黃淑莉攝）

雲林家扶中心年度重要活動歲末園遊會，十二月七日將在虎尾農博園區登場，所需經費約二三〇萬元，距離活動剩不到兩週只籌募到三成，多名資深社工說，今年收到的物資、捐款慘兮兮，籲請各界伸援手讓園遊會能順利舉行。

罹患肝癌的單親媽媽與讀國小六年級女兒相依為命，在健康、婚姻與工作等多重打擊下，她感謝雲林家扶中心社工溫馨關懷，並提供各項民生物資減輕生活開銷壓力。雲林家扶中心主任廖志文表示，中心扶助家庭約有千戶，每年的歲末園遊會發送各種民生物資，還有數十個愛心攤位提供各項美食、遊戲，招待到場的孩子及家長。

請繼續往下閱讀...

廖志文說，不少扶助家庭的家長平日為生活忙碌奔波，沒時間帶孩子出遊，每年很期盼歲末園遊會可跟孩子一起同樂，今年中心要送每戶一床石墨烯兩用被及罐頭、泡麵、米、調理包等物資，約需二三〇萬元，卻只募得三成經費。

雲林家扶分析原因，美國關稅、通貨膨漲，加上颱風及豪雨等天災，民眾小額捐款嚴重縮水，連物資也變少。得知雲林家扶狀況，福德巧新基金會、雲林震旦辦公設備昨天分別贊助廿萬元及十萬元，盼拋磚引玉，大家共襄盛舉讓歲末園遊會能順利舉行。

雲林家扶中心社工督導歐厚成說，歲末園遊會為愛心園遊會，只招待扶助家庭成員，六十個攤位也都無償公益擺設，籲請各界伸援手幫家扶度難關，愛心專線05-6323200。

