    首頁 > 生活

    罷傅失敗熄燈 花蓮咖啡店移台南

    2025/11/25 05:30 記者王姝琇／台南報導
    SabiSabi CoffeeSweets試營運，許多民眾特地前來朝聖。（記者王姝琇攝）

    花蓮咖啡店「SabiSabi CoffeeSweets」在罷免立委傅崐萁期間允諾，失敗就關店，投票結果出爐，老闆鄭凱西大器兌現承諾隔日即熄燈不再對外營業，經近四個月沉澱後重新出發，昨落腳台南試營運。

    「SabiSabi CoffeeSweets」昨天在台南重新開業試營運，吸引不少民眾前來朝聖，讓鄭凱西感受到無比強烈的台南人的熱情；現場也祭出參與花蓮救災行動憑證明，如相關車票、照片、社群文章等，就能換取小禮物活動。花蓮縣議長張峻、立委蔡其昌、台南市議長邱莉莉等人都送上賀花祝福，店內還有罷免小物以及卓榮泰、曹興誠的簽名。

    鄭凱西表示，花蓮店熄燈後仍受到輿論負面批評，心情一度很挫折，偶然想到祀典大天后宮，於是決定來台南拜拜，感受這裡的步調與花蓮很像，有回家的感覺，當時覺得「就是這裡了」，籌備新店期間很多朋友無償來幫忙，有些長輩得知我從外地來，也沒問我的任何背景，只是給予鼓勵和祝福，真的很感動。過去因為社會運動的背景，大家對於店有不同看法，也感受到社會對立氛圍太強烈，現在從新開始、回到自己，帶來咖啡和甜點和大家認識，也不後悔過去的表態。

    熱門推播