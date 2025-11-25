（台南）荷蘭村魔法節 12月6．7日 柳營德元埤登場

柳營德元埤荷蘭村十二月六、七日舉辦辦荷蘭村魔法節，將帶來精彩的魔術與小丑互動秀。（記者王姝琇攝）

南台灣吹異國風 規劃聖尼古拉斯遊行、營火晚會、魔術小丑秀

「二〇二五德元埤水漾風生—荷蘭村魔法節」將於十二月六、七日在柳營德元埤荷蘭村盛大登場，透過節慶設計與文化融合，展現柳營的熱情與活力，讓遊客在節日中體驗南台灣最具異國風情的冬季旅程。

請繼續往下閱讀...

歐洲節慶 結合本地觀光特色

南市觀旅局昨日在市府宣傳活動，精彩的魔術與小丑互動秀搶先看，也宣布活動重頭戲—聖尼古拉斯遊行、湖畔營火晚會、魔術與小丑互動秀，以及夢幻泡泡派對暨魔法燈光秀等，在歲末攜手迎接即將到來的新年。

順遊東山喝咖啡 白河泡溫泉

台南市長黃偉哲說，柳營德元埤荷蘭村近年來變得更熱鬧了，擁有來自荷蘭的大風車與大片草原，配上最近適合露營的天氣，成為國內民眾來台南旅遊的新亮點；市府首次於荷蘭村舉辦魔法節，不但內容豐富，更可與周邊新營、東山、白河、後壁等生活圈形成多元旅遊動線，帶動地方經濟發展，邀大家來台南喝咖啡、泡溫泉，把台南的美景與美食一次玩遍、吃遍。

有創意市集、奇幻表演、親子體驗

觀旅局長林國華表示，十二月精彩活動不間斷，今年祭出以歐洲最具代表性「聖尼古拉斯節」為題，與德元埤荷蘭村攜手推出全台唯一「荷蘭村魔法節」，規劃將異國節慶氛圍與地方觀光文化特色完美結合，不僅祭出創意市集、奇幻表演、親子體驗、闖關DIY集點兌換限定小禮等活動，更有備受矚目的火舞表演，讓大小朋友沉浸於充滿童趣與浪漫的節慶氛圍中。

多家在地業者活動期間推出專屬優惠，邀民眾體驗魔法節之際也能享好康，包括「荷蘭村獨木舟」體驗可享百元折扣，「總裁食堂．良食所」單筆消費滿七七七元贈送紐登斯鮮奶冰淇淋，「生活市集」店內消費滿千元即贈荷蘭村周邊小禮，而「湖畔餐廳」前一〇〇名購買餐盒可享九折，活動豐富又實惠。

林國華說，魔法節不僅是一場節慶，更是柳營展現魅力的重要契機，透過異國節慶文化與地方特色結合，吸引更多人走進柳營、認識柳營，感受濃厚的耶誕氛圍與幸福能量。

柳營德元埤荷蘭村十二月六、七日舉辦辦荷蘭村魔法節。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法