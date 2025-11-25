為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    蘆洲湧蓮寺擂旗 啟動國姓醮

    2025/11/25 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    蘆洲湧蓮寺廿三日完成燈篙豎立，昨舉行擂旗儀式，啟動三年一科的祈安建醮。（湧蓮寺提供）

    蘆洲湧蓮寺廿三日完成燈篙豎立，昨舉行擂旗儀式，啟動三年一科的祈安建醮。（湧蓮寺提供）

    蘆洲國姓醮傳承兩百餘年，為在地重要信仰文化。湧蓮寺廿三日完成燈篙豎立，昨天舉行擂旗儀式，啟動三年一科的祈安建醮，升起寫有祈安建醮的紅、藍、黃旗幟，象徵迎請延平郡王部屬返蘆洲受拜，寺方準備有平安圓滿寓意的湯圓供信眾祭拜。

    湧蓮寺總幹事李嘉蓉表示，十二月三日晚間八點將舉行國姓醮典發表、四日晚間八點放水燈、五日舉行醮典圓滿，六日將由湧蓮寺主任委員陳宏昌與蘆洲區長鍾耀磊帶領全區卅八名里長和湧蓮寺管委會成員共同行官方三獻禮。

    湧蓮寺說明，蘆洲自漢人入墾以來長期以泉州府同安縣族群為大宗，日治時期調查顯示，約九成七居民屬同安族群，但不同姓氏宗族各有守護神，早期入墾近百年間沒有共同祭祀，直至清朝嘉慶十四年，蘆洲人為祈求平安，向延平郡王鄭成功許願，承諾若化險為夷，將以週期性謝恩祭典回報神恩。

    清道光十一年確立寅、巳、申、亥年三年一科的祈安建醮制度，並於各聚落豎立燈篙，招請延平郡王部將官兵回蘆洲受祭，同時進行謝平安、二朝醮典與三獻禮，此傳統延續至今已有二百年，二〇二〇年登錄為新北市無形文化資產。

