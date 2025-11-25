為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    永和大陳公辦都更 單元6開工

    2025/11/25 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    「永和大陳公辦都更案單元六」公辦都更案昨開工動土。（記者黃政嘉攝）

    新北市政府推動永和大陳地區公辦都更案，單元六昨天開工動土，預計二〇三〇年底完工入住，並提供公共化幼兒園與社會住宅，從老舊聚落變成水岸門戶。

    市長侯友宜表示，永和大陳社區堪稱全國最大、最複雜的公辦都更案，總面積約八．二公頃，全區分為七個單元，今年全數完成招商，其中單元二已完工入住，單元三開工動土，單元七明年動工，單元五審議中，單元一、四進入公開展覽階段。

    都市更新處說明，單元六面積約一．一公頃，範圍內有一七三戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳，市府二〇二一年完成招商，由漢皇集團擔任實施者，二〇二二年設置「良陳．美寓製造所」駐點中心，與社區逐戶溝通權益、解答疑問並凝聚共識。

    漢皇集團副董事長孫鼎翔表示，花費二年整合單元六約一五七位所有權人，單元六、七規劃同時開發，採整體連續街廓設計，單元六將由老舊聚落轉型為完整的水岸門戶。

    都更處指出，單元六建築規劃以環境永續與公共利益為核心，將取得黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規劃綠帶與開放空間，打造宜居環境，未來七個單元完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等設施。

