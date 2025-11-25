維安網監視器老舊 新北 全面更換

無人機已廣泛運用於新北交通疏導、路況查報、大型活動勤務與災害救援，提升警方蒐集情報與現場反應能力。（新北市警局提供）

議會實地查看大型活動維安部署 指系統整合不足、偏區有死角

新北市議會第六審查會昨天前往蘆洲分局聽取「全方位3D科技維安網」簡報，並實地查看大型活動維安部署，現場展示即時影像回傳與指揮所運作。但議員指出，維安系統整合不足、監視器老舊與偏區死角等問題仍存在，科技治安設備量體不足，品質有待提升。警察局表示，市府已啟動全市監錄系統汰換計畫，明年起將分五年全面更換老舊設備，導入高畫質、高效能機型。

無人機隊 今年完成16個分站布建

警察局長方仰寧指出，市府成立警用無人機隊，擁有廿架無人機、一〇二名合格隊員，今年完成十六個分站布建，能在各轄區緊急狀況下迅速升空支援。今年投入一一〇場大型活動安全維護與交通觀測，未來將依任務型態及警政署配發情形，逐年擴增設備與培訓。

出席的市議員包含陳啟能、馬見、洪佳君、李倩萍、蔡健棠、邱婷蔚、彭一書、陳世軒、王威元等人。陳世軒認為，新北刑事破案率高，搶劫經常在數小時內破案，就是仰賴科技系統，未來除了強化個資保護外，許多監視器設備老舊，應逐年汰換，才能提升畫質，避免民眾調閱時因畫質不佳而無法辨識。

李倩萍說，3D科技維安網硬體雖已陸續建置，但因系統整合度不足，導致偏區與夜間存在治安死角，加上無人機調度受限、影像管理缺乏制度，造成設備量體不足，品質有待提升，科技治安成效仍未達到市民期待。

李倩萍建議，科技治安應強調預警機制，補強高風險與偏遠區域的監控能力，提升員警行動端工具，並建立公開透明的影像與隱私管理制度，期盼市府從硬體導向邁向智慧治理，讓科技成為警察的助力，而非新的負擔。

針對監視器老舊與偏區死角問題，警察局回應，市府已啟動全市監錄系統汰換計畫，明年起將分五年全面更換老舊設備，導入高畫質、高效能機型，同時完成各分局需求盤點，明年將再增設一〇三九具新式租賃監視器，優先補強高風險與偏遠區域。

近3年 已協助5510場活動與勤務

方仰寧表示，自二〇一三年一月一日至二〇二五年十月底，新北科技維安網已協助五五一〇場活動與勤務，包括跨年、遶境、大型演唱會等重大場合，成為新北推動科技治理的重要基礎。

新北市議會第六審查會昨前往蘆洲分局聽取「全方位3D科技維安網」簡報，並實地查看大型活動維安部署。 （新北市警局提供）

