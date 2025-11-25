為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    維安網監視器老舊 新北 全面更換

    2025/11/25 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    無人機已廣泛運用於新北交通疏導、路況查報、大型活動勤務與災害救援，提升警方蒐集情報與現場反應能力。（新北市警局提供）

    無人機已廣泛運用於新北交通疏導、路況查報、大型活動勤務與災害救援，提升警方蒐集情報與現場反應能力。（新北市警局提供）

    議會實地查看大型活動維安部署 指系統整合不足、偏區有死角

    新北市議會第六審查會昨天前往蘆洲分局聽取「全方位3D科技維安網」簡報，並實地查看大型活動維安部署，現場展示即時影像回傳與指揮所運作。但議員指出，維安系統整合不足、監視器老舊與偏區死角等問題仍存在，科技治安設備量體不足，品質有待提升。警察局表示，市府已啟動全市監錄系統汰換計畫，明年起將分五年全面更換老舊設備，導入高畫質、高效能機型。

    無人機隊 今年完成16個分站布建

    警察局長方仰寧指出，市府成立警用無人機隊，擁有廿架無人機、一〇二名合格隊員，今年完成十六個分站布建，能在各轄區緊急狀況下迅速升空支援。今年投入一一〇場大型活動安全維護與交通觀測，未來將依任務型態及警政署配發情形，逐年擴增設備與培訓。

    出席的市議員包含陳啟能、馬見、洪佳君、李倩萍、蔡健棠、邱婷蔚、彭一書、陳世軒、王威元等人。陳世軒認為，新北刑事破案率高，搶劫經常在數小時內破案，就是仰賴科技系統，未來除了強化個資保護外，許多監視器設備老舊，應逐年汰換，才能提升畫質，避免民眾調閱時因畫質不佳而無法辨識。

    李倩萍說，3D科技維安網硬體雖已陸續建置，但因系統整合度不足，導致偏區與夜間存在治安死角，加上無人機調度受限、影像管理缺乏制度，造成設備量體不足，品質有待提升，科技治安成效仍未達到市民期待。

    李倩萍建議，科技治安應強調預警機制，補強高風險與偏遠區域的監控能力，提升員警行動端工具，並建立公開透明的影像與隱私管理制度，期盼市府從硬體導向邁向智慧治理，讓科技成為警察的助力，而非新的負擔。

    針對監視器老舊與偏區死角問題，警察局回應，市府已啟動全市監錄系統汰換計畫，明年起將分五年全面更換老舊設備，導入高畫質、高效能機型，同時完成各分局需求盤點，明年將再增設一〇三九具新式租賃監視器，優先補強高風險與偏遠區域。

    近3年 已協助5510場活動與勤務

    方仰寧表示，自二〇一三年一月一日至二〇二五年十月底，新北科技維安網已協助五五一〇場活動與勤務，包括跨年、遶境、大型演唱會等重大場合，成為新北推動科技治理的重要基礎。

    新北市議會第六審查會昨前往蘆洲分局聽取「全方位3D科技維安網」簡報，並實地查看大型活動維安部署。 （新北市警局提供）

    新北市議會第六審查會昨前往蘆洲分局聽取「全方位3D科技維安網」簡報，並實地查看大型活動維安部署。 （新北市警局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播