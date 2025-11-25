花蓮跟進台東 將設1500輛共享單車

台東縣去年設置共享單車提供居民及觀光客使用，獲得觀光客的肯定。（資料照，記者王錦義攝）

台東縣去年設置共享單車提供居民及觀光客使用，花蓮縣政府也開始著手規劃建置有樁式共享自行車系統，縣府觀光處指出，今年向國家發展委員會爭取花東基金預算獲准，預計設置一千五百輛自行車，待行政院核定後將啟動標案作業，希望在最短的時間內提供民眾交通工具新選擇。

待行政院核定後 啟動標案作業

花蓮縣八年前曾導入Obike無樁式共享自行車，後因管理不善且違規停車問題嚴重，最終停止營運，但台東縣去年引進YouBike有樁式的共享自行車系統，廣獲遊客好評，不少花蓮縣民也期盼縣府能跟進，提供更多交通運具的選擇，滿足行的需求。

縣府觀光處長余明勲指出，花蓮很適合騎乘自行車體驗慢旅行及在地文化，經縣長徐榛蔚去年指示規劃，觀光處今年九月十六日成功向行政院國家發展委員會爭取到建置有樁式的共享自行車系統，待行政院核定通過後，就可以著手啟動標案等相關事宜。

站別設置位置 會傾聽地方聲音

觀光處目前計畫在全縣十三鄉鎮共建置一千五百輛自行車，同時也會傾聽地方聲音，規劃站別的設置位置。余明勲表示，花蓮過去雖有Obike，但亂象頻傳，所以還是希望建置有租借規範的有樁式的共享自行車系統，屆時民眾在哪裡租車、還車都有完整、透明的紀錄。

余明勲表示，相信花蓮建置有樁式共享自行車系統，不僅能滿足花蓮民眾出門取貨、買菜等短程交通需求，遊客搭乘火車抵達花蓮後，也能騎自行車暢遊市區及周邊景點，深入巷弄探尋在地特色美食及文化，甚至還能跨縣市旅遊，相當方便。

