蘭陽媽祖文化節 議員籲各宮廟輪流主辦

蘭陽媽祖文化節從南方澳漁港出發，展開為期三天的海陸遶境，百餘艘漁船隨神駕出巡祈福。（資料照，記者王峻祺攝）

蘭陽媽祖文化節是宜蘭縣重要宗教民俗活動；縣議員吳宏謀質疑今年參與人數與經濟效益；縣府表示，綜合發送平安符、會香接駕等數字統計，至少有十一萬人次，經濟產值超過一億元；吳宏謀建議，媽祖文化節應交由宮廟輪流主辦，不要淪為縣府作秀活動。

今年蘭陽媽祖文化節在九月廿六日至廿八日辦理，展開為期三天的海陸遶境（見圖，資料照，記者王峻祺攝）。縣議員吳宏謀昨在議會質詢，今年活動經費多少？經濟效益如何？帶來多少觀光客？代理縣長林茂盛指出，今年編列一千萬元預算，由縣府跟宮廟合辦。

縣府民政處長張謙祥說，今年媽祖文化節有十一萬八千人次參與，如以十一萬人計算，依觀光署一天來回觀光活動（不含住宿）的消費額度是一千三百多元，如果以一千元保守估算，活動至少有一億元經濟規模。

吳宏謀質疑人數怎麼算的？到底精不精準？他並建議，媽祖文化節應由各宮廟輪流主辦，縣府不要編列這麼多錢，不要變成縣府的作秀活動。

張謙祥說，今年活動發出去的平安符就五萬多份，還納入各鄉鎮市的會香接駕人數、民眾設置香案參與、鑽轎腳、便當、點心等數量，概估人數有十一萬多人次，未來交由宮廟主辦是努力目標。

