國道一號中豐交流道進度超前 可望年底通車

交通部長陳世凱（右）、桃園市長張善政（左三）、立委魯明哲（左二）等人視察國道一號中豐交流道新建工程進度。（記者李容萍攝）

國道一號中壢段車流量大經常壅塞，桃國市政府爭取增設中豐交流道，二〇二〇年獲行政院核定，工程分兩期推動，第一期（北入南出）二〇二三年二月開工，並於中豐北路北上匝道前增設迴轉道，可望於今年底與交流道同步通車；第二期工程（南入北出）可行性評估預計年底報行政院核定，市府建議納入「青埔北上匝道」配置，強化整體交流道功能。

立法院交通委員會昨視察中豐交流道工程進度，交通部長陳世凱、桃園市長張善政、立委魯明哲、市府交通局長張新福等人到場。高速公路局長陳文瑞指出，中豐交流道第一期工程進度目前超前約三％，有望於今年底提前完工通車，將有效分散內壢交流道車流，改善青埔及桃園南北向交通便利性。

陳世凱表示，中豐交流道第一期工程較原時程提前近半年，已接近通車標準，後續待完成標誌、標線、路面改善與路燈等項目，交通部會持續與桃園市府合作，全力衝刺工程，希望在年底前順利通車。

張善政說，市府已同步完成中豐北路沿線交通改善，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及CCTV監視設備等，並推動南園二路打通至中豐北路的新闢道路工程，串連內壢交流道與中豐交流道；另考量青埔地區北上車流需求，高公局在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，解決車輛需繞行A21路口迴轉的問題，A21轉運站也將新增國道客運路線進駐，串接公共運輸轉乘。

