桃園明年總預算編列1780億 短絀120億

桃園市政府24日於市議會報告115年度總預算案。（記者鄭淑婷攝）

捷運預算增加最多 次為交通建設 張善政：盼財劃法修法紓解財政壓力

桃園市政府昨於市議會報告一一五年度總預算案，歲出一七八〇億元、歲入一六六〇億元，歲出、歲入短絀一二〇億元，相較今年歲出增加約七十一億元、歲入增約一〇七億元。市長張善政指出，預算增加最多的是捷運，次為交通建設，雖然短絀較今年減少，但市府財政壓力仍大，也期待行政院版財政劃分法能對地方有助益。

歲出、歲入 各增71億、107億

桃園市議會今起聯席審查明年度總預算案暨附屬單位預算，經抽籤由民政局打頭陣。

張善政表示，明年度短絀比今年縮減，是好現象，桃園正在急速成長，市民與議員都期待市府在道路、學校等都能加強，「我們的步調不能慢下來」；他也強調，中央補助款帳面上雖增二九五億元，但因其他部分有些刪減或挪動，實質僅增約一四七億元財源，而政院版財劃法正待立法院審議，期待能對桃園市明年度預算有所助益。

市府主計處長林世杰表示，明年度歲出預算編列重要公共建設項目約二九六．六四億元，為完善交通運輸路網編列約三四四．七〇億元；強化教育建設投入約八十二．六八億元；解決少子化措施部分，編列約一一三．四七億元；高齡者照顧措施編列補助經費七十四．六九億元。其中資本支出四五七．九四億元，占歲出總額廿五．七二％。

教科文支出625億占35％ 最高

林世杰說，明年度歲出一七八〇．四〇億元，以教育科學文化支出六二五．六三億元占卅五．一四％最高，其次為經濟發展支出三八一．二一億元占廿一．四一％，社會福利支出三二〇．七四億元占十八．〇一％；歲入編列一六六〇．四〇億元，以稅課收入一一一八．五六億元占六十七．三七％最高，其次為補助及協助收入三五四．三〇億元占廿一．三四％，營業盈餘及事業收入六十．一〇億元占三．六二％。

基金收入盈餘60億 挹注市庫

此外，明年度桃園市特種基金總收入一〇四一．九八億元，總支出為九一四．二五億元，盈賸餘有一二七．七三億元，將解繳市庫六十．一〇億元，作為歲入財源。

市府指出，今年度捷運局預算約五十八．九六億元，明年度約一一四．八二億元，主要為桃園鐵路地下化及捷運綠線支出擴大；交通局今年預算六十一．七三億元，明年度預算編列約七十五．七九億元，主要增編通勤月票計畫補助款、捷運綠線運價補貼及桃園市幹線公車服務計畫。

