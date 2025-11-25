為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗10大路口科技執法 半年抓萬件

    2025/11/25 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    今年四至九月，苗栗市中正路、中華路與為公路口科技執法取締一八五六件，全縣最多。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣於易肇事、違規路口設置多功能科技執法，縣警局公布今年四月一日至九月卅日，半年共取締一萬九十六件，其中，苗栗市中正路、中華路與為公路口取締一千八百五十六件最多。

    「取締王」在苗市 開罰1856件

    苗栗縣警察局在全縣十五處易肇事路口，建置多功能科技執法設備，取締超速、闖紅燈、車不暫停讓行人、未保持路口淨空、不依標誌行駛，及違規停車等項目；縣警局公布四至九月共取締一萬九十六件，其中前十大易肇事路口取締四六〇七件，比較去年同期人員傷亡事故減少卅件、車損事故減少十五件。

    警方進一步分析，十大路口取締違規最多在苗栗市中正路、中華路與為公路口，有一千八百五十六件，約占四成，其次是竹南鎮大營路與博愛街口六八六件、頭份市中央路與中興路口六八二件、苗栗市信義街與恭敬路口五八八件。

    另外，苗栗市中正路三角公園及竹南火車站周邊，建置違規停車自動偵測取締系統，四至九月共取締五三三件，警方將持續強化重點路段巡守，防制違規及交通事故。

    苗縣警局交通隊表示，縣府推動人本交通、停讓文化行人友善政策，苗栗市中山路、為公路口為苗栗火車站東站前人車通行流量大路口，因此增設科技執法強化及落實用路駕駛停讓行人、尊重行人路權觀念，違規駕駛人依《道路交通管理處罰條例》第四十四條第二項規定，可處一千二百元以上六千元以下罰鍰。

