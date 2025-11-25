貓園稱遭詐 髒亂沒收41貓

彰化市「天使之戀貓園」因不當飼養寵物貓，遭彰化縣動物防疫所限期改善，業者宣稱是遭詐騙，經濟陷入困難，貓園即將被法拍，動防所指出，將依動物保護法裁罰，園內四十一隻貓沒收，先收容照顧。（彰化縣府提供）

詐騙太可惡，連喵星人都受害！彰化市「天使之戀貓園」因不當飼養寵物貓，遭彰化縣動物防疫所限期改善，業者宣稱是遭詐騙，經濟陷入困難，貓園即將被法拍，付不出部分貓咪眼疾的醫藥費，更無力改善飼養環境，動防所指出，將依動物保護法裁罰一萬五千元至七萬五千元罰鍰，園內四十一隻貓沒收，先收容照顧，等恢復健康再開放認養。

沒錢帶貓看醫生 將法拍

動防所指出，該所在本月廿一日執行稽查，發現「天使之戀貓園」的部分貓隻眼部感染，現場環境也髒亂，當場要求飼主（園主）帶病貓去看醫生治療，環境也要限期改善，一旦未限期改善，就要以動防法開罰。

不過，寵物業者卻說無力改善環境，也沒錢帶貓咪去看醫生，因為遭到詐騙，導致貓園即將法拍。對此，動防所協助業者辦理歇業，裁處罰鍰之外，逕行沒入貓園全數四十一隻貓，帶回流浪狗中途之家收容照顧。

另外，針對部分貓咪的眼疾，動防所將安排治療，在完成疫苗接種與絕育，以及貓隻都健康了，就會安排開放民眾認養，如果認養太踴躍，將以抽籤辦理。

