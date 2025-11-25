為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    貓園稱遭詐 髒亂沒收41貓

    2025/11/25 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市「天使之戀貓園」因不當飼養寵物貓，遭彰化縣動物防疫所限期改善，業者宣稱是遭詐騙，經濟陷入困難，貓園即將被法拍，動防所指出，將依動物保護法裁罰，園內四十一隻貓沒收，先收容照顧。（彰化縣府提供）

    彰化市「天使之戀貓園」因不當飼養寵物貓，遭彰化縣動物防疫所限期改善，業者宣稱是遭詐騙，經濟陷入困難，貓園即將被法拍，動防所指出，將依動物保護法裁罰，園內四十一隻貓沒收，先收容照顧。（彰化縣府提供）

    詐騙太可惡，連喵星人都受害！彰化市「天使之戀貓園」因不當飼養寵物貓，遭彰化縣動物防疫所限期改善，業者宣稱是遭詐騙，經濟陷入困難，貓園即將被法拍，付不出部分貓咪眼疾的醫藥費，更無力改善飼養環境，動防所指出，將依動物保護法裁罰一萬五千元至七萬五千元罰鍰，園內四十一隻貓沒收，先收容照顧，等恢復健康再開放認養。

    沒錢帶貓看醫生 將法拍

    動防所指出，該所在本月廿一日執行稽查，發現「天使之戀貓園」的部分貓隻眼部感染，現場環境也髒亂，當場要求飼主（園主）帶病貓去看醫生治療，環境也要限期改善，一旦未限期改善，就要以動防法開罰。

    不過，寵物業者卻說無力改善環境，也沒錢帶貓咪去看醫生，因為遭到詐騙，導致貓園即將法拍。對此，動防所協助業者辦理歇業，裁處罰鍰之外，逕行沒入貓園全數四十一隻貓，帶回流浪狗中途之家收容照顧。

    另外，針對部分貓咪的眼疾，動防所將安排治療，在完成疫苗接種與絕育，以及貓隻都健康了，就會安排開放民眾認養，如果認養太踴躍，將以抽籤辦理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播