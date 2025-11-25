為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投貓羅溪易淹 2區段優先疏濬

    2025/11/25 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投市貓羅溪行水區長滿高莖雜草，恐影響水流。 （記者張協昇攝）

    南投市貓羅溪兩岸低窪地區居民，近兩年來每逢颱季節飽受水患之苦，南投縣政府二十四日邀集水利署、南投市公所研商，達成立即疏濬的共識，縣府並提列南崗大橋至軍功橋之間，以及七十六號快速道路聯絡道至南崗大橋之間的河道，為兩大優先清疏區段，清疏原則以排水箱涵通順、降低外水位及避免淤積為核心工作，盼第三河川分署能加快疏濬腳步，根本解決貓羅淹水問題。

    大規模疏濬 迄今逾10年

    南投市長張嘉哲表示，貓羅溪上一次大規模疏濬在二〇一三年二〇一四年間，迄今逾十年，因多年未再進行系統性清淤，近兩年來因氣候變遷，同一區域只要遇強降雨，內水即無法順利排出而淹水，沿岸低窪下游處，疏濬清淤是排水關鍵，只要排水速度加快，市區積水就能大幅減少。

    副縣長王瑞德也說，河川治理不能只看河水有無溢堤，資料顯示，貓羅溪部分淤積未被完整處理，是今年淹水主因之一，最好的方式就是疏濬再疏濬，建請水利署增加預算、並補強移動式抽水設備，讓貓羅溪沿岸的居民可以安居。

    會中，也有民代建議貓羅溪疏濬應從南投往彰化方向逐段清疏，一路疏到出海口，排水才會真正順暢，並建議清淤應定期化、制度化。

    水利署第三河川分署長張稚煇表示，近十年仍有陸續辦理貓羅溪疏濬，清淤量逾一百四十萬噸，但今年強降雨量遠高於過往，兩天降下六百毫米雨量是主因，雖未發生溢堤，但確實因內水排不出去才造成災情，未來將依地方需求加速規劃疏濬工程。

