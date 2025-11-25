台中YouBike有站無車 民怨改搭公車

台中市YouBike常常有站無車，民眾困擾。（記者蘇金鳳攝）

台中市YouBike有站無車的情況引發質疑，民進黨多位市議員昨天在市議會表示，YouBike供需失衡問題持續惡化，無車可借、無位可還，造成民眾日常困擾，有人想要騎YouBike上班，到現場無車可借，當場傻眼，只能改搭公車，要求市府加強調度。

交通局長葉昭甫表示，台中市YouBike總站數已達一七〇二站，共有一二八八七輛公共自行車，已請微笑單車檢視各站需求加強調度，以舒緩無車可借問題。

請繼續往下閱讀...

市議員陳雅惠、謝家宜、張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、陳俞融指出，台中市YouBike多處站點都出現有站無車、車滿難還的亂象。

陳雅惠指出，以忠孝路、國光路口、學府路京國特區外等站點為例，不是整排空位借不到車，就是滿位無法還車，而火車站周邊在尖峰時段更是一車難求；中山醫院外雖標示七十多台可借，但附近居民反映，因道路施工竟直接撤除原站點，完全未與里民溝通，等同剝奪市民使用權。

她更提出，審計處報告指出，YouBike二．〇近五年租借量由八八八萬次暴增至一八七八萬次，但供需失衡、熱區車柱不足、冷區站點閒置等問題持續存在，市府卻一直未改善問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法