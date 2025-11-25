文山焚化爐燒廚餘 貯坑過濕一度關閉

台中市每天約近三百公噸廚餘分送文山及后里焚化爐焚化。（台中市府提供）

爆非洲豬瘟 盧秀燕︰環保局同仁委屈 我不委屈 議員批本應負責

台中市每天有三百噸廚餘待文山、后里焚化廠燃燒去化，台市長盧秀燕昨天上午答詢議員，強調非洲豬瘟疫情是市府主動通報，她要第三次強調「我不委屈、我不委屈」、（委屈）不要套在我頭上，話才剛講完，傍晚就發生文山焚化爐因貯坑過濕，導致垃圾滑坡中下層滑動緊急關閉，上百輛清潔隊垃圾車需載運廚餘至后里焚化爐去化，環保局強調緊急整理貯槽，昨晚宣布恢復開放收受垃圾進場。

台中市府防疫作為荒腔走板惹議，民進黨市議員謝家宜昨天質詢盧秀燕稱「會覺得自己受委屈嗎？」盧秀燕強硬回覆稱是「環保局同仁受到委屈」，民進黨市議員陳淑華再批盧秀燕，最會政治操作，使出閃、拖、推、攬功、抹黑及造謠等五部曲，本來就應該負起政治責任，說什麼太委屈、說什麼是替基層抱屈。

緊急處理 晚間恢復進場

盧秀燕昨天上午回應後，文山焚化爐傍晚因貯坑過濕，導致垃圾過度軟化、滑坡中下層滑動，焚化爐緊急關閉，垃圾車需載運廚餘運往后里焚化爐去化，台中市環保局表示，已聯繫廠商緊急整理貯槽。

民進黨台中市議員江肇國表示，文山焚化爐因為超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿「緊急暫停進場」，無法再進場，焚化爐清運車大排長龍，每天要排近五小時請問市府該如何解決？

環保局強調，廚餘含水量高導致瀝水不足，影響乾燥家戶垃圾導致軟化下滑，貯坑過濕，滑坡中下層滑動暫時無法進場，已聯繫廠商緊急整理傾倒口，盡快恢復使用，廚餘暫時運往后里焚化爐去化。

南屯區民進黨市議員何文海說，廚餘焚化、掩埋都沒辦法處理，只能運到后里去，接下來會很傷腦筋。后里民眾說，后里焚化廠昨晚七時並未出現排隊進場情形；有民眾指出，台中餐飲業垃圾沒有分類，廚餘連油水槽負荷不了，油垢廚餘還要進垃圾桶再收回去燒，根本惡性循環早晚出問題。

