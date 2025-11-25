為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    文山焚化爐燒廚餘 貯坑過濕一度關閉

    2025/11/25 05:30 記者黃旭磊、歐素美、蘇金鳳／台中報導
    台中市每天約近三百公噸廚餘分送文山及后里焚化爐焚化。（台中市府提供）

    台中市每天約近三百公噸廚餘分送文山及后里焚化爐焚化。（台中市府提供）

    爆非洲豬瘟 盧秀燕︰環保局同仁委屈 我不委屈 議員批本應負責

    台中市每天有三百噸廚餘待文山、后里焚化廠燃燒去化，台市長盧秀燕昨天上午答詢議員，強調非洲豬瘟疫情是市府主動通報，她要第三次強調「我不委屈、我不委屈」、（委屈）不要套在我頭上，話才剛講完，傍晚就發生文山焚化爐因貯坑過濕，導致垃圾滑坡中下層滑動緊急關閉，上百輛清潔隊垃圾車需載運廚餘至后里焚化爐去化，環保局強調緊急整理貯槽，昨晚宣布恢復開放收受垃圾進場。

    台中市府防疫作為荒腔走板惹議，民進黨市議員謝家宜昨天質詢盧秀燕稱「會覺得自己受委屈嗎？」盧秀燕強硬回覆稱是「環保局同仁受到委屈」，民進黨市議員陳淑華再批盧秀燕，最會政治操作，使出閃、拖、推、攬功、抹黑及造謠等五部曲，本來就應該負起政治責任，說什麼太委屈、說什麼是替基層抱屈。

    緊急處理 晚間恢復進場

    盧秀燕昨天上午回應後，文山焚化爐傍晚因貯坑過濕，導致垃圾過度軟化、滑坡中下層滑動，焚化爐緊急關閉，垃圾車需載運廚餘運往后里焚化爐去化，台中市環保局表示，已聯繫廠商緊急整理貯槽。

    民進黨台中市議員江肇國表示，文山焚化爐因為超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿「緊急暫停進場」，無法再進場，焚化爐清運車大排長龍，每天要排近五小時請問市府該如何解決？

    環保局強調，廚餘含水量高導致瀝水不足，影響乾燥家戶垃圾導致軟化下滑，貯坑過濕，滑坡中下層滑動暫時無法進場，已聯繫廠商緊急整理傾倒口，盡快恢復使用，廚餘暫時運往后里焚化爐去化。

    南屯區民進黨市議員何文海說，廚餘焚化、掩埋都沒辦法處理，只能運到后里去，接下來會很傷腦筋。后里民眾說，后里焚化廠昨晚七時並未出現排隊進場情形；有民眾指出，台中餐飲業垃圾沒有分類，廚餘連油水槽負荷不了，油垢廚餘還要進垃圾桶再收回去燒，根本惡性循環早晚出問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播