台中議員籲「超巨蛋」勿讓利財團 盧秀燕︰人身攻擊

台中超巨蛋案最快明年秋天簽約。暫定示意圖。（台中市府提供）

綠營質疑巨蛋延宕且追加預算 現又提超巨蛋 盧︰違法就法辦

台中超巨蛋案選址水湳「創研一」基地，預計最快明年秋天簽約，民進黨台中市議員謝家宜要求市長盧秀燕具體承諾「不會過度讓利給財團」，盧不滿回稱，臆測（讓利）是人身攻擊，議員陳淑華則批台中巨蛋延宕又追加預算到百億，短時間又提超巨蛋，要求市長承諾還被影射人身攻擊，盧秀燕才是抹黑議員，而盧則表示台灣（民間自提BOT建設）公開透明，有違法就會法辦。

民間自提BOT 最快明年秋天簽約

台中市府計畫超巨蛋採取民間自提BOT模式興建，於明年秋季前完成最優投資人甄審程序並簽訂建設契約，謝家宜昨天要求盧秀燕承諾「不會過度讓利給財團」，造成人民損失，盧秀燕回稱，台中巨蛋及超巨蛋都符合公共利益，兩個案子公開都可以監督，請議員放心，像台北及國外很多是大小蛋，符合不同規模賽事及藝文活動，由於盧對謝家宜要求承諾時說出議員擔心她讓利是人身攻擊，不但謝家宜表示抗議，陳淑華也聲援痛斥盧才是抹黑議員。

到昨天下午，民進黨台中市議員江肇國及張家銨繼續質詢，稱「創研一」原規劃作為創意產業企業總部，市府沒對輝達總部招商，也沒提主計劃變更案，企圖用變更都市計畫細部計畫，以規避內政部審查監督，張家銨質詢都發局代理局長李正偉要「繼續黑箱下去嗎？不要讓盧秀燕市長變成第二個柯文哲喔！」

違反開發目的 市府︰辦理都計個案變更

盧秀燕依舊未答詢，由李正偉回答稱，「創研一」都發道路變更屬於細部規劃，由專案小組會議審查水湳經貿園區細部計畫變更案，相關規則沒有規定要公開，若議會要求將評估公開方式。

江肇國、蔡耀頡及李天生，繼續質疑「超巨蛋」原可容納「五座輝達總部」，粗暴改成巨蛋與停車場，嚴重違反開發目的，都發局指出，此案現於辦理都市計畫個案變更法定程序，將依循主要計畫創新研發區定位，結合周邊學校教研資源，打造運動科技研發與新創孵化基地，帶動區域運動經濟產業鏈發展。

台中市巨蛋與超巨蛋比較

