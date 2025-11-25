基隆游泳池大維修 12月起封館3個月

基隆市立游泳池12月1日起封館3個月，修繕補強，市府掛出告示牌提前預告，請民眾提早因應。（記者俞肇福攝）

基隆市立游泳池自一九八〇年完工後，已超過四十五年，有結構下方滲水、場內照明不足、磁磚破損及游泳訓練跳水台等問題，影響使用安全。為確保消費者使用安全，將自十二月一日起至明年二月廿八日止，封館三個月，首度進行安全大維修，最快明年三月重新開放。

基隆市立體育場場長林柏樹表示，泳池下方滲水嚴重，池體安全結構修繕刻不容緩，自二〇二四年起，便積極申請運動部（前身教育部體育署）的優化運動場館及環境計畫，爭取到修繕經費一千三百萬元，已於九月廿三日開工，先就周邊觀眾席磁磚等項目施作；同時，十一月七日會同各級學校體育促進會代表、各游泳協會、體育會及民意代表召開說明會議，最終有共識決定於十二月淡季到過年期間整修，力求將影響程度降至最低，並於施工期間，暫停對外開放。

林柏樹指出，此次主要是修繕結構體安全的問題，預計農曆春節後完成修繕開放。

基隆市立游泳池池體結構滲水、照明不足等問題，12月起封館3個月維護修繕。（基隆教育處提供）

