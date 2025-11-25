為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北投皇池溫泉會館 25年遭查獲39件違建

    2025/11/25 05:30 記者何玉華、蔡愷恆／台北報導

    台北市北投區皇池溫泉會館被離職員工檢舉一、三館是大違建，廿五年來被查獲卅九件，包含有拆後重建的新違建，台北市建築管理工程處表示，皇池今年九月自行拆除違建，未申請下擅自復建，已於十月再次查報在案，限期拆除，若未改善將強制拆除。溫泉會館負責人游騰在受訪表示，違建是歷史共業，會拆除並停業。

    溫泉會館離職員工指皇池三座溫泉會館中，一、三館都是超過廿年的大違建，多年來被人不斷檢舉，但是業者與建管處關係好，輕則沒事，重則自行拆除部分，等建管處檢查後再蓋回。此外，還向市府申請發展成為溫泉旅館。

    建管處︰限期拆除

    根據建管處違建查辦清冊，皇池從一九九九到二〇二四年共有卅九件違建案，有「新違建」或「拆後重建新違建」，違建內容包含餐廳和溫泉池頂棚，各式鐵皮違建物、木造、竹造和金屬物件。

    建管處表示，皇池會館違建在今年九月自拆後，擅自復建，已於十月再次查報，啟動拆除程序，限期拆除，若仍未改善，將依法強拆。開發案尚在申請建照階段，因涉及水土保持與山坡地開發等審查，已要求業者提供相關文件，將嚴格把關。

    游騰在聲稱不是把違建蓋回去，只是搭輕便帳篷，讓泡湯客可以享受溫泉。並表示本來就準備拆除會館，考量數十員工的工作問題，且仍有顧客尚有數萬張泡湯券未使用，將會與持泡湯券的民眾以及員工商討論過後，再進行拆除，也會停業。

