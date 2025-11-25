網紅藥師被爆違法賣處方藥 藥師助理否認

指有處方箋才提供藥物

掛名台北市林森北路沛久藥局的網紅藥師胡廷岳，被爆私下販售「瘦瘦筆」等處方藥，北市衛生局獲報於十月廿三日前往藥局稽查，查獲確有販售醫師處方藥品等情形，依藥師法共開罰六萬元。台北市立聯合醫院忠孝院區內分泌及新陳代謝科主任陳春森說，如猛健樂等瘦瘦筆藥品，需醫師開立處方箋才可調劑給病人。記者致電藥局詢問，藥師助理表示，衛生局稽查時，瘦瘦筆數量沒有問題，強調接獲處方箋才會提供藥物，並未非法販售處方藥物。

衛局稽查 藥局挨罰6萬

衛生局表示，沛久藥局未經醫師開立處方箋，擅自販售供應須由醫師處方藥品，並查獲開架式陳列醫師處方藥品，分別違反藥事法規定，各裁罰三萬元，總計六萬元。

請繼續往下閱讀...

記者於十月廿二日私訊沛久藥局官方Line帳號，在未附處方箋的情況下，詢問可否購買猛健樂？藥局立即回覆「可以」，並推薦其他處方箋用藥，還說可轉帳或是現場使用電子支付。在衛生局上月廿三日開罰後，記者昨再私訊Line詢問是否有藥，藥局回覆會確認是否仍有猛健樂存貨。

陳春森說明，根據《醫療法》，醫師需親自診療，並開立一次的處方箋，才可領取藥物。正常診療流程應先看腰圍是否超過八十公分，並檢查是否因甲狀腺、類固醇或是糖尿病病史體重才增加，也需抽血檢查。他強調，「瘦瘦筆」絕對不是無害的藥，且減重太多不是完全減脂，也可能減少肌肉量，導致肌少症恐致骨折。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法